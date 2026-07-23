Trump asiste este viernes a la nueva Cena de Corresponsales tras atentado en abril

Agentes del Servicio Secreto el día de que el atacante Cole Thomas Allen intentó asesinar al presidente Donald J. Trump y a otros altos funcionarios en el Hotel Washington Hilton.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participará este viernes en la nueva edición de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, que se celebrará después de que la gala de abril fuera abruptamente interrumpida por un fallido intento de asesinato contra el mandatario.

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA, en inglés), que agrupa a los periodistas encargados de cubrir la Presidencia y organiza cada año esta gala en Washington, aseguró que reforzó las medidas de seguridad para el evento.

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Como consecuencia del atentado, la nueva Cena de Corresponsales cambiará de escenario y tendrá lugar en el Hotel Waldorf Astoria de Washington, que en el pasado perteneció a la familia Trump, en vez del Hotel Washington Hilton, sede tradicional de la celebración.

El pasado 26 de abril, la cena fue suspendida después de que Cole Allen, un hombre de 31 años, intentó irrumpir armado en el salón donde se desarrollaba la gala, a la que asistían unas 2.000 personas, entre ellas el presidente, la primera dama, Melania Trump; el vicepresidente, JD Vance, y decenas de autoridades.

El evento se celebra desde 1924

Su acción desencadenó un tiroteo con los agentes de seguridad que no dejó víctimas, pero obligó a evacuar al Presidente, quien posteriormente compareció en una rueda de prensa de urgencia en la Casa Blanca y pidió que el evento se celebrara de nuevo lo antes posible.

Allen, que dejó por escrito que su objetivo eran miembros de la Administración de Trump, está acusado de intento de asesinato del Presidente, delito que puede ser castigado con cadena perpetua, además de dos cargos relacionados con el uso de armas y otro por agresión a un agente.

El incidente generó serias preocupaciones de seguridad en torno a la gala, ya que el hotel permitía el acceso de huéspedes ajenos al evento y el sospechoso había reservado una habitación para permanecer dentro del edificio y sortear así los controles de seguridad.

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, fundada en 1914, celebró su primera cena anual en 1921 y, desde la participación del presidente Calvin Coolidge (1923-1929) en 1924, todos los mandatarios estadounidenses han asistido al menos en una ocasión a este evento.

FUENTE: Con información de EFE.