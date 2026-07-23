jueves 23  de  julio 2026
CASA BLANCA

Trump asiste este viernes a la nueva Cena de Corresponsales tras atentado en abril

La nueva Cena de Corresponsales será ahora en el Hotel Waldorf Astoria de Washington. Las autoridades anunciaron que la seguridad fue reforzada para el evento, después del intento de asesintato fallido al presidente Donald J. Trump en abril

Imagen del Hotel Waldorf Astoria en la ciudad de Washington.

Imagen del Hotel Waldorf Astoria en la ciudad de Washington.

KEVIN DIETSCH / AFP
Agentes del Servicio Secreto el día de que el atacante Cole Thomas Allen intentó asesinar al presidente Donald J. Trump y a otros altos funcionarios en el Hotel Washington Hilton.

Agentes del Servicio Secreto el día de que el atacante Cole Thomas Allen intentó asesinar al presidente Donald J. Trump y a otros altos funcionarios en el Hotel Washington Hilton.

MANDEL NGAN / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participará este viernes en la nueva edición de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, que se celebrará después de que la gala de abril fuera abruptamente interrumpida por un fallido intento de asesinato contra el mandatario.

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA, en inglés), que agrupa a los periodistas encargados de cubrir la Presidencia y organiza cada año esta gala en Washington, aseguró que reforzó las medidas de seguridad para el evento.

Lee además
trump afirma que la proximidad de comicios de noviembre no condiciona su estrategia frente a iran
Elecciones legislativas

Trump afirma que la proximidad de comicios de noviembre "no condiciona" su estrategia frente a Irán
Sello de confirmación de voto de un elector en Estados Unidos.
CASA BLANCA

Trump insiste en aprobar SAVE America ante error de miles de votantes en Nueva Jersey

Como consecuencia del atentado, la nueva Cena de Corresponsales cambiará de escenario y tendrá lugar en el Hotel Waldorf Astoria de Washington, que en el pasado perteneció a la familia Trump, en vez del Hotel Washington Hilton, sede tradicional de la celebración.

El pasado 26 de abril, la cena fue suspendida después de que Cole Allen, un hombre de 31 años, intentó irrumpir armado en el salón donde se desarrollaba la gala, a la que asistían unas 2.000 personas, entre ellas el presidente, la primera dama, Melania Trump; el vicepresidente, JD Vance, y decenas de autoridades.

El evento se celebra desde 1924

Su acción desencadenó un tiroteo con los agentes de seguridad que no dejó víctimas, pero obligó a evacuar al Presidente, quien posteriormente compareció en una rueda de prensa de urgencia en la Casa Blanca y pidió que el evento se celebrara de nuevo lo antes posible.

Allen, que dejó por escrito que su objetivo eran miembros de la Administración de Trump, está acusado de intento de asesinato del Presidente, delito que puede ser castigado con cadena perpetua, además de dos cargos relacionados con el uso de armas y otro por agresión a un agente.

El incidente generó serias preocupaciones de seguridad en torno a la gala, ya que el hotel permitía el acceso de huéspedes ajenos al evento y el sospechoso había reservado una habitación para permanecer dentro del edificio y sortear así los controles de seguridad.

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, fundada en 1914, celebró su primera cena anual en 1921 y, desde la participación del presidente Calvin Coolidge (1923-1929) en 1924, todos los mandatarios estadounidenses han asistido al menos en una ocasión a este evento.

FUENTE: Con información de EFE.

Temas
Te puede interesar

Trump recibe con honores los restos de los cuatro militares fallecidos en Jordania e Irak

Suspenden a un escolta del vicepresidente de EEUU por filtrar información a la prensa

EEUU abre las puertas a la creación de reactores nucleares marinos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La tormenta tropical Bertha lleva fuertes vientos e inundaciones repentinas a Texas.
ALERTA

Bertha lleva lluvias e inundaciones a Texas antes de disiparse

La investigación condujo al arresto de tres implicados, identificados por las autoridades como los organizadores del esquema fraudulento.
FRAUDE LOCAL

Desmantelan red que burlaba exámenes para obtener licencias de conducir en Miami-Dade

La congresista María Elvira Salazar solicitó meses atrás al DHS continuar con los expedientes de inmigrantes que ya habían superado las verificaciones de seguridad y cumplían con los requisitos exigidos por la ley.
INMIGRACIÓN

USCIS levanta las pausas que frenaban trámites migratorios de cubanos y venezolanos

Estudiantes en un aula de clases. 
FIN DE LAS VACACIONES

¿Cuándo regresan a clases los estudiantes del sur de la Florida?

El presidente Donald Trump, el senador Thom Tillis y el secretario de Defensa Pete Hegseth rinden tributo mientras un equipo de transporte del Ejército de EEUU traslada el ataúd cubierto con la bandera que contiene los restos del sargento Michael Emmanuel Swinton, quien murió en combate el 19 de julio en la base aérea de Erbil en Irak.
EEUU

Trump recibe con honores los restos de los cuatro militares fallecidos en Jordania e Irak

Te puede interesar

Imagen del Hotel Waldorf Astoria en la ciudad de Washington.
CASA BLANCA

Trump asiste este viernes a la nueva Cena de Corresponsales tras atentado en abril

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Estudiantes en un aula de clases. 
FIN DE LAS VACACIONES

¿Cuándo regresan a clases los estudiantes del sur de la Florida?

La tormenta tropical Bertha lleva fuertes vientos e inundaciones repentinas a Texas.
ALERTA

Bertha lleva lluvias e inundaciones a Texas antes de disiparse

El condado de Miami-Dade distribuirá árboles a propietarios de casas unifamiliares o dúplex.
CALOR Y CALIDAD DEL AIRE

Miami-Dade regalará 2.500 árboles en North Miami: cómo obtenerlos

La investigación condujo al arresto de tres implicados, identificados por las autoridades como los organizadores del esquema fraudulento.
FRAUDE LOCAL

Desmantelan red que burlaba exámenes para obtener licencias de conducir en Miami-Dade