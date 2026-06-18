Derechos humanos en el nuevo orden global es tema de debate del VI Seminario sobre Gobernanza Global

Presidente del Grupo IDEA, Nelson Mezerhane, dará la bienvenida en VI Seminario Virtual sobre Gobernanza Digital y Crecimiento en Libertad, como lo hizo en el evento pasado sobre las democracias el 14 de julio 2025

MIAMI. - Expresidentes iberoamericanos, académicos y expertos participarán en el VI Seminario Virtual sobre Gobernanza Global y Crecimiento en Libertad 2026 para analizar en esta ocasión el tema de los Derechos Humanos en el Nuevo Orden Globa l, Paradigma venezolano, a la luz del complejo contexto mundial , desde el 24 hasta el 26 de junio próximo.

El evento de alto nivel ha sido organizado por el Observatorio Geopolítico de América Latina (OGAL), asociado con el Grupo IDEA, el Miami Dade College junto a su Instituto para Libertad de las Américas y la Cátedra Mezerhane, y el Instituto Atlántico de Gobierno de Madrid, como promotor de esta actividad en el marco de los Seminarios sobre Gobernanza Global y Crecimiento en Libertad que organizan anualmente estas instituciones, a través de su Red Virtual ePromesa

REPRESIÓN Corte IDH examina uno de los testimonios más emblemáticos de violaciones de derechos humanos en Venezuela

En busca de reflexionar sobre los grandes desafíos del orden mundial, el VI Seminario Virtual tiene el propósito de ofrecer una respuesta a lo que es vital para los seres humanos, a través de los aportes de los destacados expositores y participantes,

“En medio de la guerra de narrativas que ensordece ¿cómo habremos de sostener, por sobre el conflicto existencial en avance y en un mundo desasido, incluso, de las reglas universales de la decencia humana, lo que es vital, “la vida y el bien de cada hombre y mujer”?, es la interrogante que convoca a la compresión del tema en el contexto de los cambios tecnológicos y geopolíticos, según una nota oficial de presentación del evento.

Tres días de derechos humanos

Según el programa, el VI Seminario sobre Gobernanza Global y Crecimiento en Libertad 2026, se inicia el miércoles 24 con las palabras de bienvenida de Madeleine Pumariega, por el Miami Dade College, y de Nelson J. Mezerhane Gosen, Patrono de la Cátedra Mezerhane, MDC)

La presentación estará a cargo de Antonio Ledezma, director de OGAL.

En la sesión de expositores, el expresidente del gobierno de España, José María Aznar, tendrá su cargo la lección de apertura, a las 9:30 am hora del este, con la moderación de la profesora Romina Cavalli, vicerrectora de la Universidad del Salvador, Buenos Aires.

Los temas a abordar son “El siglo XXI y la lógica del poder. ¿Otra vez el ocaso, acaso la banalización de los derechos humanos, o su redefinición?”, con el profesor Andrés Felipe López L., de Bogotá; “La deconstrucción cultural en Occidente y el agotamiento de las polaridades liberales y marxistas”, por el profesor Miguel Ángel Martínez M., de Madrid; “La centralidad de los derechos humanos a partir de 1945 y su sucesivo decaimiento, por el profesor Manuel Ventura Robles, de Costa Rica.

La sesión cerrará con la exposición sobre “Los postulados y principios de la Encíclica Magnifica Humanitas, sobre la persona humana en el tiempo de la Inteligencia Artificial”, del profesor Asdrúbal Aguiar A., J.D, Miami.

Justicia y globalización

Para el segundo día de debate, el jueves 25 de junio, la lección de apertura estará a cargo de Vicente Fox, expresidente de México, con la moderación de Pamela Fuertes Berti, Decana, Miami Dade College

Luego, las exposiciones serán “El final del orden mundial contemporáneo. Nuevas revoluciones industriales, migraciones sistémicas, y emergencia de los particularismos”, de la profesora Vilma Petrash, MDC; y “La crisis de los elementos formales de la democracia occidental y el debilitamiento de los Estados”, del profesor Carlos Salvadores de Arzuaga, de Buenos Aires.

“La dictadura judicial, como síntoma de la crisis constitucional y política global. El Law Fare y la criminalización de la política, será el tema a abordar por el profesor Allan R. Brewer Carías, de Nueva York; y “La reformulación del control y/o el diálogo judicial como vía para la reconstrucción de las libertades en democracia. ¿Quién controla a los jueces?, por el profesor Jesús María Alvarado, Ciudad de Guatemala.

En la última sesión, el viernes 26, Luis Almagro, exsecretario general de la OEA dará la lección de apertura, y moderará Sary Levy C. The Adam Smith Center for Economic Freedom, Miami

“Hacia los derechos humanos transversales o integradores de todos los derechos: el derecho a la democracia y la democracia como garantía del [6] derecho a la paz. Las enseñanzas de la Corte Interamericana”, de Alberto dalla Vía, de Buenos Aires; y “Globalización vs. Localización. La ciudad como nicho primario e histórico de la libertad”, de Caroll Ríos de Rodríguez, Ciudad de Guatemala; serán los primeros temas.

Le seguirán “El emergente Derecho de la globalización y sus riesgos para el Derecho internacional de los derechos humanos, de Carlos Ayala Corao, de Washington, DC; y “Las categorías universales y constitucionales emergentes: Entre el realismo y la moral democrática”, de Beatriz Becerra, de Madrid.

La conferencia de clausura “El proceso de transición y el ¡Nunca Más! en Venezuela”, estará a cargo de Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela, de Madrid.

VI Seminario Virtual sobre Gobernanza Global y Crecimiento en Libertad (8.5 x 8.5 in) (1)

FUENTE: Con información nota de Grupo IDEA y organizaciones asociadas