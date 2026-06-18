Autoridades de Colombia alertan sobre posibles tensiones tras la segunda vuelta electoral este domingo

En Colombia, votantes acuden a las urnas para elegir al nuevo presidente que se definirá en balotaje

BOGOTÁ .- Autoridades aseguraron este jueves que existen plenas garantías para el balotaje de las elecciones que definirá la presidencia de Colombia entre el candidato derechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda, el domingo próximo, y alertaron sobre posibles tensiones políticas tras los resultados "muy estrechos".

Los jefes de instituciones del Estado instaron a evitar escenarios de violencia política o alteraciones del orden público, se informó.

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Para este balotaje está previsto que 41,4 millones de colombianos acudan a votar en el proceso, en el que participan más de 1.400 observadores internacionales y hay gran expectativa en medio de la marcada polarización y el tenso clima político.

Las votaciones de unos 1,41 millones de ciudadanos ya comenzaron en el exterior, en 116 consulados distribuidos en 67 países, se informó.

Alerta sobre tensiones por elecciones

El procurador general, Gregorio Eljach, aseguró en un encuentro con medios que “si la diferencia es estrecha, ahí sí va a haber otra discusión”. “Cada quien va a reclamar el triunfo para sí y a señalar que el otro le hizo trampa", adelantó.

"Todos tenemos que convertirnos en extintores", señaló al referirse a la necesidad de rebajar la tensión política y evitar escenarios de violencia o alteraciones del orden público.

También, el registrador nacional, Hernán Penagos, informó que el proceso electoral cuenta con suficientes mecanismos de control y transparencia para responder a cualquier cuestionamiento sobre los resultados, y exhortó a exponer cualquier reclamación electoral ante las instancias respectivas.

"Las dudas no se resuelven en la calle, mucho menos en las redes; se resuelven en un Estado democrático".

Esperan mayor participación de votantes

Penagos aseguró que el material electoral se distribuye bajo vigilancia de la Fuerza Pública y con sistemas de seguimiento satelital, y defendió la solidez del sistema electoral colombiano, basado en voto manual y en la publicación de las actas de todas las mesas de votación tras la culminación del proceso

Recordó que la primea vuelta electoral del pasado 31 de mayo, en la que acudieron cerca de 25 millones de colombianos, concluyó sin reclamos de presuntas irregularidades.

De la Espriella, de Defensores de la Patria, fue el más votado en esa jornada con 10.3 millones de sufragios (43.78 %), frente a Cepeda, del Pacto Histórico, que obtuvo 9.7 millones de votos (40.98 %).

Penagos calculó que la participación del domingo puede ser mucho mayor.

FUENTE: Con información de EFE