jueves 18  de  junio 2026
INMIGRACIÓN

María Elvira Salazar insiste en una solución para miles de cubanos con I-220A

La congresista pidió al Departamento de Seguridad Nacional revisar estos casos y evaluar la concesión de libertad condicional a quienes no tienen antecedentes penales

La congresista republicana por Florida María Elvira Salazar.

La congresista republicana por Florida María Elvira Salazar.

AFP
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Miles de cubanos que ingresaron a Estados Unidos con un formulario I-220A continúan sin una vía clara hacia la residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano, una situación que llevó nuevamente a la congresista María Elvira Salazar a solicitar una revisión de estos casos ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La representante republicana del sur de Florida envió una carta al secretario de la agencia federal en la que solicita evaluar la posibilidad de otorgar libertad condicional a ciudadanos cubanos que recibieron ese documento y carecen de antecedentes penales.

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Según explicó, la petición busca corregir lo que considera una aplicación desigual de las políticas migratorias para personas que llegaron al país bajo circunstancias similares, pero recibieron tratamientos distintos por parte de las autoridades.

De acuerdo con Salazar, mientras algunos cubanos obtuvieron libertad condicional migratoria, otros fueron admitidos con formularios I-220A, una diferencia que ha tenido consecuencias significativas para quienes intentan regularizar su situación en Estados Unidos.

La legisladora sostiene que esta disparidad ha provocado que integrantes de una misma familia enfrenten escenarios legales distintos, pese a haber llegado al país en condiciones prácticamente idénticas.

Asimismo, argumenta que la falta de uniformidad ha dejado a miles de personas sin una ruta definida hacia la residencia permanente y ha contribuido a que numerosos inmigrantes presenten solicitudes de asilo como alternativa para permanecer legalmente en territorio estadounidense.

“Durante años, la administración Biden dejó a miles de familias cubanas en un limbo legal, otorgando libertad condicional a algunas y emitiendo un formulario I-220A a otras en las mismas circunstancias. Eso nunca fue justo, ni fue el propósito de la Ley de Ajuste Cubano”, afirmó Salazar al anunciar el envío de la carta.

La funcionaria electa recordó que anteriormente había expresado preocupaciones similares ante funcionarios federales y reiteró su llamado para que el gobierno adopte una solución que permita atender estos casos de manera consistente.

Entre las acciones propuestas figura revisar la posibilidad de conceder ese beneficio migratorio a cubanos con I-220A que no tengan antecedentes penales y garantizar que reciban un trato uniforme bajo las disposiciones de la Ley de Ajuste Cubano.

También señaló que muchos de los afectados son profesionales de la salud, emprendedores y trabajadores especializados que se han integrado a sus comunidades y aspiran a obtener estabilidad migratoria en el país.

La situación de quienes poseen formularios I-220A ha generado debates políticos, administrativos y judiciales durante los últimos años, especialmente en el sur de Florida, donde reside una parte significativa de los cubanos impactados por esta política.

Aunque la petición no implica cambios inmediatos en la política migratoria federal, vuelve a poner atención sobre la situación de miles de cubanos que permanecen sin una vía definida hacia la residencia permanente y cuya situación continúa siendo objeto de debate dentro y fuera de los tribunales.

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