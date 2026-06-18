Miami-Dade planea cerrar nueve escuelas tras perder más de 13.000 estudiantes en un año

Imagen de una de las escuelas públicas de Miami-Dade.

MIAMI.- La disminución de estudiantes en las escuelas públicas de Miami-Dade ya está teniendo consecuencias visibles. Este miércoles, la Junta Escolar del condado aprobó por unanimidad una reorganización que contempla el cierre de nueve centros educativos y la consolidación de varios programas académicos, en respuesta a una pérdida de más de 13.000 alumnos registrada durante el último año.

La decisión, adoptada durante una sesión celebrada por el organismo, refleja un desafío que se ha venido profundizando en los últimos años y que afecta directamente la financiación de los distritos escolares, cuyos ingresos dependen en gran medida de la cantidad de inscritos.

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De acuerdo con información presentada por las Escuelas Públicas de Miami-Dade, mantener abiertos planteles con bajos niveles de matrícula dificulta la disponibilidad de programas especializados, actividades complementarias y otros servicios académicos.

Las autoridades sostienen que la reorganización permitirá concentrar capacidades operativas en instituciones con mayor capacidad y ampliar las oportunidades educativas para quienes serán reubicados.

Durante el encuentro también se escucharon críticas de padres, activistas y representantes comunitarios, quienes expresaron preocupación por el impacto de los cierres y cuestionaron el crecimiento de las escuelas chárter en el condado.

Las escuelas que cerrarán

Parkway Elementary

Rainbow Park Elementary

Lenora Smith Elementary

Miami Springs Middle School

Phyllis Wheatley Elementary

Mandarin Lakes K-8

Pine Villa Elementary

Richmond Heights Middle School

Robert Moton Elementary

Planteles que serán reorganizados

Georgia Jones Ayers Middle y Lenora Smith Elementary serán fusionadas para formar un centro K-8.

Miami Springs Middle School se combinará con Miami Springs High School para crear una institución de sexto a duodécimo grado.

Mays Conservatory of the Arts y Pine Villa Elementary School pasarán a funcionar como un plantel K-12.

Richmond Heights Middle School se unirá a Biotech High School bajo un modelo que abarcará desde sexto hasta duodécimo grado.

El superintendente José Dotres atribuyó la reducción de la población estudiantil a varios factores, entre ellos la disminución de las tasas de natalidad, el elevado costo de vida en el sur de Florida, el traslado de familias fuera del condado y el aumento de alternativas educativas más allá del sistema tradicional.

Entre esas opciones figuran los programas estatales que permiten utilizar fondos públicos para asistir a instituciones privadas y el crecimiento de los centros chárter.

Dotres también señaló que la incertidumbre generada por las políticas migratorias podría estar influyendo en la llegada de nuevos alumnos a un distrito que históricamente ha recibido una importante población procedente del extranjero.

Durante la audiencia pública, algunos participantes coincidieron en que el temor de determinadas familias inmigrantes podría estar afectando los niveles de asistencia y la permanencia de menores dentro de las aulas.

escuela regreso a clases Imagen de una de las escuelas públicas de Miami-Dade. GISELLE SANTALUCCI / DLA

La decisión aprobada este miércoles generó cuestionamientos de grupos de padres y activistas, quienes argumentaron que la reducción de centros públicos coincide con la expansión de operadores educativos bajo el modelo chárter en Miami-Dade.

La discusión cobró mayor relevancia debido a una legislación estatal que permite la apertura de instituciones de ese tipo dentro de instalaciones públicas. Según funcionarios del distrito, cinco planteles comenzarán a operar en campus de escuelas secundarias del condado durante el próximo año académico.

Las autoridades educativas señalaron que la normativa vigente limita la capacidad de la Junta Escolar para impedir esas aperturas, aun cuando existan objeciones por parte de algunos sectores de la comunidad.

El fenómeno tampoco se limita a Miami-Dade. En Broward, las autoridades educativas han enfrentado desafíos similares asociados a la disminución de alumnos y la necesidad de ajustar presupuestos ante cambios demográficos y económicos que afectan a buena parte del sur de Florida.\

Aunque el distrito sostiene que la reorganización fortalecerá la oferta académica disponible para los estudiantes afectados, el descenso sostenido en la cantidad de inscritos plantea interrogantes sobre el futuro de otros planteles y sobre la capacidad del sistema público para recuperar población escolar en los próximos años.

Más allá de los cierres aprobados y los cambios organizativos anunciados, la decisión refleja las transformaciones demográficas que experimenta el sur de Florida y los desafíos que enfrentan los sistemas públicos de enseñanza para adaptarse a una población escolar cada vez menor. La evolución de la matrícula durante los próximos años será determinante para establecer si serán necesarias nuevas medidas en el distrito.

DIARIO LAS AMÉRICAS dará seguimiento a la implementación de estas medidas y a su impacto en estudiantes, familias y comunidades del condado.