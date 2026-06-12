VI Seminario Virtual sobre Gobernanza Global y Crecimiento en Libertad se centra en democracia y derechos humanos

Flyer promocional del VI Seminario Virtual sobre Gobernanza Global y Crecimiento en Libertad

Con el propósito de analizar los desafíos que enfrentan las instituciones democráticas, el Institute for Freedom in the Americas del Miami Dade College, el grupo IDEA, la Cátedra Mezerhane, y el Observatorio Geopolítico de América Latina llevarán a cabo el l VI Seminario Virtual sobre Gobernanza Global y Crecimiento en Libertad , bajo el título central: "Los Derechos Humanos en el Nuevo Orden Global" .

El encuentro digital se estructurará en tres sesiones que se llevarán a cabo desde el 24 hasta el 26 de junio , en un horario de 9:30 AM a 11:30 PM (ET) y reunirá a figuras de la esfera internacional para analizar de qué manera los vertiginosos cambios tecnológicos, geopolíticos y sociales están transformando el panorama de la democracia y los derechos humanos en el mundo contemporáneo.

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Para esta edición, el seminario tendrá como foco central de discusión el contexto de Venezuela. Los ponentes debatirán estrategias clave para fortalecer la libertad, el Estado de derecho y el blindaje de las instituciones democráticas frente a las dinámicas del nuevo orden global.

El cartel de expresidentes y líderes invitados confirmados incluye a:

José María Aznar , expresidente de España.

Vicente Fox , expresidente de México.

Edmundo González Urrutia , presidente electo de Venezuela.

Luis Leonardo Almagro Lemes, exsecretario general de la OEA.

El seminario cuenta además con la participación de prestigiosas universidades y fundaciones globales como la UCAB, la Universidad de La Sabana, BYU Law, USAL, la Fundación Konrad Adenauer, PlanPaís, entre otras.

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