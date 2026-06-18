DeSantis firma cinco nuevas leyes para endurecer penas y reforzar la seguridad en Florida

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, durante la firma de las nuevas leyes.

MIAMI.- El gobernador de Florida, Ron DeSantis , firmó cinco proyectos de ley destinados a fortalecer la seguridad pública, endurecer las penas contra delincuentes reincidentes, combatir nuevas amenazas relacionadas con las drogas y brindar mayores herramientas a las agencias policiales del estado.

Durante una ceremonia celebrada este martes en Winter Haven, Florida central, DeSantis dijo que las nuevas normas refuerzan la política de “ley y orden” que ha caracterizado a Florida durante su administración.

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“Hoy me enorgullece firmar cinco leyes para mejorar la seguridad pública y apoyar a las fuerzas del orden”, declaró el gobernador. “Estas medidas combaten drogas peligrosas, fortalecen la supervisión de delincuentes reincidentes, desarticulan pandillas criminales, apoyan a la policía y garantizan que los criminales violentos enfrenten consecuencias serias”.

DeSantis sostuvo que Florida ha alcanzado los niveles de criminalidad más bajos en medio siglo y atribuyó esos resultados a una combinación de mayores recursos para la policía, incentivos de reclutamiento y leyes más estrictas contra quienes cometen delitos violentos.

Nuevas penas contra la xilacina y el óxido nitroso

Una de las iniciativas firmadas fue la SB 432, que establece penas por tráfico de xilacina, una sustancia conocida en las calles como “tranq”, cada vez más utilizada para adulterar narcóticos ilegales.

El gobernador explicó que la legislación también endurece las sanciones para quienes comercialicen drogas utilizando empaques o presentaciones diseñadas para atraer a menores de edad.

Además, incorpora disposiciones conocidas como “Meg’s Law”, en honor a una joven floridana fallecida tras luchar contra una adicción al óxido nitroso.

“Hemos liderado la nación tomando medidas decisivas contra nuevas amenazas relacionadas con las drogas, y continuamos haciéndolo con esta ley”, señaló DeSantis.

Mayor vigilancia sobre delincuentes reincidentes

La SB 1332, otra de las normas rubricadas por el gobernador, fortalece la Ley de Registro de Delincuentes Habituales de Florida y obliga a los reincidentes más peligrosos a registrarse personalmente ante la oficina del sheriff de su jurisdicción.

La norma exige reportar cambios de residencia, empleo, vehículos y números telefónicos, además de completar registros presenciales anuales.

“Algunos delincuentes simplemente vuelven a cometer delitos. Esta legislación les exige proporcionar información más completa y mejora la coordinación entre las agencias policiales y el Departamento de Correcciones”, explicó el gobernador.

Según la administración estatal, la medida busca garantizar que la información sobre estos infractores sea más precisa y aumentar las sanciones por incumplimiento.

Actualiza leyes contra las pandillas

Otra de las leyes promulgadas fue la HB 429, que moderniza los estatutos estatales sobre pandillas criminales.

La nueva legislación permite utilizar publicaciones en redes sociales, admisiones en línea y otros indicios digitales para demostrar la pertenencia o participación activa en organizaciones criminales durante procesos judiciales.

DeSantis afirmó que la violencia de las pandillas continúa siendo una amenaza importante y que la ley adapta las herramientas de investigación a la realidad tecnológica actual.

“Esta legislación actualiza la ley para reflejar cómo se demuestra la participación en pandillas en la era digital”, señaló.

El gobernador también mencionó organizaciones criminales internacionales como el Tren de Aragua al explicar la necesidad de fortalecer los mecanismos de identificación y persecución de grupos delictivos.

Refuerza protección a los agentes del orden

La SB 156, denominada Officer Jason Raynor Act, rinde homenaje al oficial de policía de Daytona Beach asesinado en cumplimiento de su deber.

La ley incrementa las sanciones para quienes ataquen, lesionen o maten a miembros de las fuerzas del orden y limita la posibilidad de justificar el uso de la fuerza contra agentes que actúan de buena fe durante un arresto.

“Si usted ataca a un agente del orden en el estado de Florida, prepárese para rendir cuentas”, advirtió DeSantis.

La legislación también aumenta las penas por agresión a policías, resistencia violenta al arresto y homicidio involuntario contra agentes y otros funcionarios de seguridad pública. “Si alguien cree que un agente actuó de manera incorrecta llévelo a los tribunales, no lo enfrente”.

Castigos más severos para reincidentes

La quinta medida, la SB 436, amplía las disposiciones que permiten elevar ciertos delitos de agresión a la categoría de felonía cuando existen antecedentes penales violentos.

La ley incorpora como agravante una condena previa por resistirse violentamente a un oficial, lo que permitirá imponer castigos más severos a quienes reincidan.

“Estas personas ahora serán responsabilizadas de una manera mucho más significativa”, sostuvo el gobernador.

Respaldo de fiscales y fuerzas policiales

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, calificó las medidas como herramientas fundamentales para mantener bajos los índices de criminalidad.

“Mantener a los depredadores peligrosos y las drogas alejados de nuestros niños es sentido común”, afirmó.

Por su parte, el comisionado del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE), Mark Glass, aseguró que las nuevas leyes proporcionarán a los agentes recursos adicionales para enfrentar a organizaciones criminales y proteger tanto a residentes como a millones de visitantes que llegan cada año al estado.

Con estas cinco nuevas normas, Florida continúa reforzando una agenda legislativa centrada en el endurecimiento de las penas, el apoyo a las fuerzas del orden y el combate contra la delincuencia organizada y la reincidencia criminal.

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FUENTE: GOVERNOR OFFICE