Corte IDH examina uno de los testimonios más emblemáticos de violaciones de derechos humanos en Venezuela

El policía venezolano Oscar Pérez (asesinado por el régimen de Nicolás Maduro) en una protesta antigubernamental en Caracas el 13 de julio de 2017

Ilesa Marisela Torres, madre de Daniel Enrique Soto Torres, uno de los compañeros de Oscar Pérez, llora en las inmediaciones de la morgue de Caracas este viernes 19 de enero del 2018.

SAN JOSÉ .- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) escuchó este miércoles el testimonio de la madre de uno de los siete opositores abatidos durante la denominada "masacre de El Junquito", un operativo ejecutado por fuerzas de seguridad venezolanas en enero de 2018 y señalado por organismos internacionales como una presunta ejecución extrajudicial.

Durante la audiencia, Zeila Agostini relató el estado en que fue hallado el cuerpo de su hijo, Abraham Agostini, integrante del grupo liderado por el exinspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Óscar Pérez.

Economía EEUU afirma que la inflación de un dígito en Venezuela "demuestra" resultados del plan de Trump

OPINIÓN Venezuela y el desafío de construir una nueva democracia

"Mi hijo tenía más de 50 perforaciones en el cuerpo y laceraciones con arma blanca", declaró la mujer ante los magistrados del tribunal interamericano.

"Casi todos tenían disparos de gracia en la cabeza", agregó.

La Corte analiza la responsabilidad del Estado venezolano

La audiencia forma parte del proceso mediante el cual la Corte IDH busca determinar la responsabilidad internacional del Estado venezolano por la muerte de siete integrantes del Movimiento Equilibrio Nacional, organización opositora que encabezaba Óscar Pérez.

El caso se refiere al operativo realizado el 15 de enero de 2018 en la zona de El Junquito, en las afueras de Caracas, donde fuerzas policiales y militares rodearon el lugar en el que se encontraban Pérez y sus compañeros.

La operación fue seguida en tiempo real a través de videos difundidos por el propio Pérez en redes sociales, en los que solicitaba el cese de los ataques y manifestaba su intención de entregarse.

Sin embargo, el enfrentamiento concluyó con la muerte de los siete integrantes del grupo.

CIDH señala presuntas ejecuciones extrajudiciales

Al remitir el caso a la Corte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que existían elementos para considerar que el uso de la fuerza por parte de las autoridades venezolanas habría sido incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos.

Según la CIDH, el Estado venezolano "procedió a la ejecución extrajudicial de siete personas cuando ya habían sido neutralizadas".

El organismo también sostuvo que el operativo involucró un "uso de la fuerza letal" contrario a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado.

"En mi país no hay justicia"

Durante su declaración, Zeila Agostini describió el impacto que tuvo para las familias recuperar los cuerpos de las víctimas tras el operativo.

"Según el registro de todas las fotos de ellos, sus cuerpos estaban completamente destrozados", afirmó.

La mujer, actualmente exiliada en Costa Rica, pidió a los jueces que el caso no quede impune.

"Espero justicia de parte de ustedes. En mi país no hay justicia", destacó.

Casi emblemático de las denuncias contra el chavismo

La muerte de Óscar Pérez y de los integrantes de su grupo se convirtió en uno de los episodios más controvertidos de la represión política en Venezuela durante el mandato de Nicolás Maduro.

Diversas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos denunciaron que el operativo presentó indicios de ejecuciones extrajudiciales y uso desproporcionado de la fuerza por parte de organismos de seguridad del Estado.

La decisión que adopte la Corte IDH podría convertirse en un precedente relevante sobre la responsabilidad internacional de Venezuela en casos de violaciones de derechos humanos denunciados durante los años del régimen chavista.

FUENTE: Con información de AFP