Shakira y el actor Manuel García-Rulfo desatan rumores de romance

Shakira asiste a la Gala del Met 2025, que celebra "Superfine: Tailoring Black Style", en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.

MIAMI.- Una imagen juntos ha despertado las especulaciones sobre un posible romance a la vista. Se trata de Shakira y el actor mexicano Manuel García-Rulfo , quienes fueron captados saliendo del exclusivo Sunset Tower Hotel en Los Ángeles, donde se presume estuvieron compartiendo unas horas.

El encuentro se llevó a cabo durante la pausa de la cantante en su paso por los Estados Unidos con la gira Las Mujeres ya no Lloran y tras presentarse en la inauguración de la Copa del Mundo 2026.

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Aunque las fotos que se han difundido no muestran a los artistas en una situación comprometedora, sí se les puede observar sonrientes.

Ambos lucían atuendos sencillos: la barranquillera llevaba una blusa de tirantes con jeans y chaqueta de cuero; mientras que el actor también usó jeans con una T-Shirt y camisola negra.

No es la primera vez que Shakira es vinculada sentimentalmente a algún famoso. En el pasado se ha especulado sobre una posible relación con Tom Cruise, Lewis Hamilton y el Jimmy Buttler. Igualmente, se rumoró que había regresado con su ex Antonio de la Rúa, quien es parte de su equipo de trabajo.

¿Quién es Manuel García-Rulfo?

García-Rulfo es un actor mexicano originario de Guadalajara, Jalisco. Nació el 25 de febrero de 1981.

En los últimos años ha consolidado su carrera en Hollywood, participando en proyectos como The Lincoln Lawyer, de Netflix, donde dio vida al protagonista Mickey Haller.

También ha sido parte de The Magnificent Seven, Murder on the Orient Express, Death on the Nile, Sicario: Day of the Soldado, 6 Underground y A Man Called Otto.

Además, fue uno de los protagonistas del filme de Netflix Pedro Páramo.