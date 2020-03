Descartan que el presidente Duque haya contraído coronavirus

LEA TAMBIÉN: Cierran iglesia de Belén debido a temores por el coronavirus

Aunque la exposición de Duque también se consideró "de bajo riesgo", los médicos consideraron oportuno realizarle las pruebas, "dado que la salud del mandatario es un asunto de interés nacional", ha explicado el Ministerio de Salud colombiano en un comunicado.

"Los resultados fueron negativos" en el caso de Duque, según el Ministerio, que ha adelantado que al resto de personas que acompañaban al presidente también se le realizarán las correspondientes pruebas a lo largo de este jueves. Colombia no ha detectado por ahora ningún caso de coronavirus.

Las personas que conformaron el equipo que viajó con el presidente Duque a Washington también serán sometidas a pruebas médicas.

Acciones inmediatas

La Organización Mundial de la Salud (OMS) deploró el jueves que una "larga lista" de países no están haciendo lo suficiente para combatir el coronavirus, que ya ha matado a cerca de 3.000 personas en el mundo.

"Esto no es un ejercicio. No es el momento de abandonar, no es el momento de hallar excusas, es el momento de ir a fondo" declaró a los medios de comunicación el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien criticó que esa "larga lista" de países no han movilizado todos sus efectivos.

Ecuador sumó el jueves tres nuevos casos y se convirtió en el país con mayor número de contagiados de COVID-19 en América Latina al completar 13 desde el fin de semana.