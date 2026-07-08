miércoles 8  de  julio 2026
RECONSTRUCCIÓN

Delcy Rodríguez anuncia que ingresos petroleros son para la reconstrucción de Venezuela tras sismos

La presidente interina no ofreció detalles de cómo será la inversión y distribución de esos recursos

La gobernante encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en conferencia de prensa, en el Palacio de Miraflores, en Caracas. (AFP)

La gobernante encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en conferencia de prensa, en el Palacio de Miraflores, en Caracas. (AFP)

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó el reglamento de la Ley Orgánica de Hidrocarburos —reformada en enero pasado— para dinamizar la inversión petrolera y reconstruir al país, cuando se cumplen dos semanas del doble terremoto que ha dejado al menos 3,685 muertos, 16,740 heridos y 17,907 personas sin vivienda.

Durante una transmisión de este miércoles del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la mandataria indicó que 1,389 resoluciones “fueron estudiadas y analizadas”, y añadió que este reglamento se adapta a la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos y es para convertir las reservas de Venezuela en el desarrollo del país.

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Acompañada de la ministra para Hidrocarburos, Paula Henao, y del vicepresidente sectorial de Economía y Finanzas, Calixto Ortega, Rodríguez añadió que los recursos se invertirán en la “recuperación” y “reconstrucción” de Venezuela tras el doble terremoto del 24 de junio, sin dar más detalles al respecto.

“Habrá los recursos también para la recuperación, la reconstrucción de nuestra patria luego del doblete sísmico del 24 de junio”, prometió Rodríguez.

La presidenta interina ya había anunciado la creación de un fondo por $200 millones de dólares, provenientes de los fondos del país suramericano en el FMI, para la reconstrucción de infraestructura.

Según cifras del Gobierno, al menos 856 edificios han sido afectados y 190 han colapsado tras los terremotos, el más mortífero que ha experimentado el país en el último siglo, mientras que casi 18,000 personas se han quedado sin vivienda.

En La Guaira, el estado más devastado de Venezuela por los terremotos, el desastre generó aproximadamente 1,2 millones de toneladas de escombros en las zonas más afectadas, según una evaluación preliminar del 29 de junio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

De este total, aproximadamente 915,000 toneladas corresponden a edificios dañados, mientras que 332,000 toneladas provienen de artículos domésticos y pertenencias de las personas, añadió el PNUD.

FUENTE: Con información de EFE

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