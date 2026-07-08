ONU lanza llamado para recaudar 296 millones de dólares en ayuda a Venezuela por los sismos

Chile, a través del equipo de búsqueda y rescate USAR, trabajaron sobre los escombros de edificios dañados en Catia La Mar, La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026, tras los devastadores sismos

MIAMI. -La Organización de Naciones Unidas (ONU ) lanzó un nuevo llamado de urgencia este miércoles a países y entes humanitarios para recaudar 296 millones de dólares y destinarlos a la ayuda por emergencia para las necesidades socioeconómicas de 1,3 millones de afectados por los dos sismos devastadores ocurridos en Venezuela el 24 de junio.

El responsable de asuntos humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, informó que los recursos están calculados según un plan “claro” y concreto, mientras la cifra de fallecidos y de personas sin hogar crece cada día.

VENEZUELA La ONU calcula en $37 mil millones los daños en infraestructura y servicios causados por los terremotos

"Tenemos un plan claro. Se necesitan 296 millones de dólares para atender las necesidades socioeconómicas de 1,3 millones de personas en este momento, durante un periodo de seis meses. Es un plan con plazos concretos", afirmó en una breve declaración.

Hasta este 7 de julio, se reportaron 3,685 personas fallecidas y 16,740 heridos, según el balance oficial de Caracas que asegura además que se rescataron 6,462 personas, mientras que las personas sin hogar aumentaron a 17,907,53 más respecto al día anterior.

Emergencia de Venezuela

También, el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés), de la ONU informó este martes que entre los afectados hay 36,700 mujeres embarazadas que corren serios de salud, en medio de la “grave emergencia humanitaria”.

Además, "más de 10,000 personas” se encuentran en refugios temporales, tras perder sus viviendas, con condiciones de privacidad y protección insuficientes que exigen seguridad.

En este contexto, el régimen de Venezuela pidió también este miércoles la liberación de los activos del país congelados en el extranjero para ayudar a recaudar fondos destinados a la recuperación, luego de los dos intensos terremotos.

Venezuela había recibido ayuda humanitaria de 24 países, entre suministros y equipos de rescate y salvamento, hasta el 28 de junio, cuatro días después de los hechos cuando las pérdidas se calcularon en 6,700 millones de dólares, según la ONU.

FUENTE: Con información de AFP