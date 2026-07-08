miércoles 8  de  julio 2026
EMERGENCIA

ONU lanza llamado para recaudar 296 millones de dólares en ayuda a Venezuela por los sismos

El jefe de asuntos humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, dijo que los recursos cubrirán necesidades de 1,3 millones de afectados por seis meses

Chile, a través del equipo de búsqueda y rescate USAR, trabajaron sobre los escombros de edificios dañados en Catia La Mar, La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026, tras los devastadores sismos

Chile, a través del equipo de búsqueda y rescate USAR, trabajaron sobre los escombros de edificios dañados en Catia La Mar, La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026, tras los devastadores sismos

FEDERICO PARRA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.-La Organización de Naciones Unidas (ONU) lanzó un nuevo llamado de urgencia este miércoles a países y entes humanitarios para recaudar 296 millones de dólares y destinarlos a la ayuda por emergencia para las necesidades socioeconómicas de 1,3 millones de afectados por los dos sismos devastadores ocurridos en Venezuela el 24 de junio.

El responsable de asuntos humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, informó que los recursos están calculados según un plan “claro” y concreto, mientras la cifra de fallecidos y de personas sin hogar crece cada día.

Lee además
Los daños en infraestructura representan $24 mil millones por sismos del 24 de junio (EFE)
VENEZUELA

La ONU calcula en $37 mil millones los daños en infraestructura y servicios causados por los terremotos
Una persona aguarda en medio de los escombros de edificios colapsados tras los terremotos que asolaron a Venezuela la semana pasada que hacían parte del programa social Misión Vivienda del presidente fallecido Hugo Chávez, este martes en La Guaira (Venezuela).   
EMERGENCIA

Desde Venezuela, jefe humanitario de la ONU llama a "compromiso sostenido" tras terremotos

"Tenemos un plan claro. Se necesitan 296 millones de dólares para atender las necesidades socioeconómicas de 1,3 millones de personas en este momento, durante un periodo de seis meses. Es un plan con plazos concretos", afirmó en una breve declaración.

Hasta este 7 de julio, se reportaron 3,685 personas fallecidas y 16,740 heridos, según el balance oficial de Caracas que asegura además que se rescataron 6,462 personas, mientras que las personas sin hogar aumentaron a 17,907,53 más respecto al día anterior.

Emergencia de Venezuela

También, el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés), de la ONU informó este martes que entre los afectados hay 36,700 mujeres embarazadas que corren serios de salud, en medio de la “grave emergencia humanitaria”.

Además, "más de 10,000 personas” se encuentran en refugios temporales, tras perder sus viviendas, con condiciones de privacidad y protección insuficientes que exigen seguridad.

En este contexto, el régimen de Venezuela pidió también este miércoles la liberación de los activos del país congelados en el extranjero para ayudar a recaudar fondos destinados a la recuperación, luego de los dos intensos terremotos.

Venezuela había recibido ayuda humanitaria de 24 países, entre suministros y equipos de rescate y salvamento, hasta el 28 de junio, cuatro días después de los hechos cuando las pérdidas se calcularon en 6,700 millones de dólares, según la ONU.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

ONU pide fondos para atender la emergencia alimentaria en Venezuela tras los terremotos

La ONU coordina a 2,000 rescatistas de 27 países para buscar supervivientes en Venezuela

Destierro forzado a EEUU sería el destino de Luis Manuel Otero Alcántara

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Donald Trump aseguró que se trabaja en la reconstrucción de la industria petrolera en Venezuela. (AFP)
POLÍTICA

Trump advierte que prioridad de EEUU en Venezuela ahora es la recuperación

El dictador cubano es escoltado por su nieto y guardaespaldas Raúl Guillermo Rodríguez Castro; aparece en una imagen durante las celebraciones del 65.º aniversario del asalto a los Cuarteles Moncada, en Santiago de Cuba, en el este de Cuba, el 26 de julio de 2018.
CUBA-EEUU

Entrevista de nieto de Raúl Castro a USA Today, un termómetro de La Habana hacia Washington

Personal de la Fuerza Aérea de Estados Unidos carga un bombardero para las operaciones en Medio Oriente.
MEDIO ORIENTE

Trump da por terminada tregua con Irán y autoriza nuevos ataques

El edificio cambio de uso comercial a residencial y las vigas de acero comenzaron a doblarse (AFP)
Falla estructural

Rascacielos con columnas torcidas en Nueva York "se mueve"; autoridades desalojan edificios

El portaviones USS Abraham Lincoln (CVN 72) continúa realizando operaciones de vuelo, tanto de día como de noche.
TENSIONES

EEUU lanza "potentes ataques" contra Irán en respuesta a las "agresiones" contra buques en el estrecho de Ormuz

Te puede interesar

Una foto de archivo de Otero Alcántara con la cabeza rapada.
Régimen

Destierro forzado a EEUU sería el destino de Luis Manuel Otero Alcántara

Por ILIANA LAVASTIDA y IVÁN GARCÍA
Personal de la Fuerza Aérea de Estados Unidos carga un bombardero para las operaciones en Medio Oriente.
MEDIO ORIENTE

Trump da por terminada tregua con Irán y autoriza nuevos ataques

Más de seis millones están afecatadas por los sismos del 24 dejunio en Venezuela (AFP)
COLABORACIÓN

Amazon coordina con EEUU puente aéreo para llevar ayuda humanitaria a Venezuela tras sismos

Bad Bunny actúa en el medio tiempo del Super Bowl 2026.
PREMIOS

Espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl recibe nueve nominaciones al Emmy

Otero Alcántara es considerado un preso de conciencia por Amnistía Internacional
PRESO POLÍTICO

Dictadura de Cuba saca a Otero Alcántara de la prisión, se desconoce su paradero