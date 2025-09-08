Detienen a 32 miembros de la Mara Salvatrucha durante gran operativo en Guatemala

Durante el operativo contra la Mara Salvatrucha, la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público de Guatemala ejecutaron más de 90 registros

CIUDAD DE GUATEMALA. - 1.500 agentes de las fuerzas de seguridad de Guatemala detuvieron a al menos 32 miembros de la Mara Salvatrucha durante un gran operativo. Los detenidos están acusados de los delitos de asociación ilícita, asesinato y extorsión.

"Estamos hablando de uno de los golpes más importantes al crimen organizado de las últimas décadas. El esfuerzo por retomar el control de nuestras calles es una prioridad de este gobierno, y lo estamos haciendo sin claudicaciones, sin ceder ante sus presiones y sin dejarlos actuar", señaló el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo.

MIGRACIÓN Capturan a líder principal de la Mara Salvatrucha en Virginia: un inmigrante ilegal de 24 años

Según Arévalo, su gobierno realiza lo que asegura "nadie hizo". "Estamos entrando a los campos de plantación, estamos metiendo presos a los líderes, y estamos ingresando a los barrios que parecían intocables para quienes gobernaron en el pasado", indicó.

La estrategia contra la Mara Salvatrucha busca devolver el control de las comunidades a los ciudadanos y quitar espacio a las pandillas y al narcotráfico, que incluye también la extradición de narcotraficantes, las reformas penitenciarias y la aplicación de la Ley Antilavado de Activos. De acuerdo con el gobierno, todo esto se desarrolla dentro del marco legal y con respeto a los procesos democráticos.

Durante el operativo, la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público ejecutaron más de 90 registros en las zonas 3, 7 y 12 de la capital, en San Miguel Petapa, Jutiapa y en especial en el barrio de El Gallito para desarticular estructuras de la Mara Salvatrucha vinculadas con asesinatos y extorsiones.

La administración del presidente Donald Trump designó este año a la Mara Salvatrucha como una organización terrorista extranjera.

Casos de homicidios

Según el reporte de las fuerzas de seguridad guatemaltecas, la operación permitió resolver cuatro casos de homicidio ocurridos en 2025 y arrestar a miembros de las clicas, subestructuras de la Mara Salvatrucha: Bandidos Locos, Addams Locos, Santos Locos, Landívar Locos y North Side Locos. En lo que va de año, suman 1.288 extorsionistas arrestados.

Además, se incautaron armas de fuego, se localizaron pruebas relacionadas con actividades ilícitas, además de intervenir las finanzas criminales.

FUENTE: Con información de Europa Press