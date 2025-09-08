lunes 8  de  septiembre 2025
TERRORISTAS

Detienen a 32 miembros de la Mara Salvatrucha durante gran operativo en Guatemala

Según el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, con el despliegue contra la Mara Salvatrucha se dio un duro golpe al crimen organizado

Durante el operativo contra la Mara Salvatrucha, la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público de Guatemala ejecutaron más de 90 registros

Durante el operativo contra la Mara Salvatrucha, la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público de Guatemala ejecutaron más de 90 registros

Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE GUATEMALA. - 1.500 agentes de las fuerzas de seguridad de Guatemala detuvieron a al menos 32 miembros de la Mara Salvatrucha durante un gran operativo. Los detenidos están acusados de los delitos de asociación ilícita, asesinato y extorsión.

"Estamos hablando de uno de los golpes más importantes al crimen organizado de las últimas décadas. El esfuerzo por retomar el control de nuestras calles es una prioridad de este gobierno, y lo estamos haciendo sin claudicaciones, sin ceder ante sus presiones y sin dejarlos actuar", señaló el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo.

Lee además
Agentes federales arrestan a uno de los miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua en Philadelphia.
SEGURIDAD

Gobierno nacional designa al Tren de Aragua y Mara Salvatrucha como organizaciones terroristas
La fiscal general Pam Bondi supervisó el arrestro de peligrosos líder de la Mara Salvatrucha en Virginia
MIGRACIÓN

Capturan a líder principal de la Mara Salvatrucha en Virginia: un inmigrante ilegal de 24 años

Según Arévalo, su gobierno realiza lo que asegura "nadie hizo". "Estamos entrando a los campos de plantación, estamos metiendo presos a los líderes, y estamos ingresando a los barrios que parecían intocables para quienes gobernaron en el pasado", indicó.

La estrategia contra la Mara Salvatrucha busca devolver el control de las comunidades a los ciudadanos y quitar espacio a las pandillas y al narcotráfico, que incluye también la extradición de narcotraficantes, las reformas penitenciarias y la aplicación de la Ley Antilavado de Activos. De acuerdo con el gobierno, todo esto se desarrolla dentro del marco legal y con respeto a los procesos democráticos.

Durante el operativo, la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público ejecutaron más de 90 registros en las zonas 3, 7 y 12 de la capital, en San Miguel Petapa, Jutiapa y en especial en el barrio de El Gallito para desarticular estructuras de la Mara Salvatrucha vinculadas con asesinatos y extorsiones.

La administración del presidente Donald Trump designó este año a la Mara Salvatrucha como una organización terrorista extranjera.

Casos de homicidios

Según el reporte de las fuerzas de seguridad guatemaltecas, la operación permitió resolver cuatro casos de homicidio ocurridos en 2025 y arrestar a miembros de las clicas, subestructuras de la Mara Salvatrucha: Bandidos Locos, Addams Locos, Santos Locos, Landívar Locos y North Side Locos. En lo que va de año, suman 1.288 extorsionistas arrestados.

Además, se incautaron armas de fuego, se localizaron pruebas relacionadas con actividades ilícitas, además de intervenir las finanzas criminales.

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

Desarticulan un intento de expansión en España de la Mara Salvatrucha

Derrumbe de acciones y subida del dólar tras revés electoral de Milei en Argentina

Plantean escenarios probables en el Caribe, epicentro de EEUU contra narcotráfico de Venezuela

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Operación de arresto de Ryan Wesley Routh, en Palm Beach.
JUSTICIA

Comienza juicio contra acusado de intento de asesinato de Donald Trump en Florida

Alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine-Cava y el comisionado Roberto Gonzalez polemizan. 
AL DETALLE

Comisionado González exige más transparencia en presupuesto de $13 mil millones de Miami-Dade

La Marina de Estados Unidos publicó nuevas fotografías que muestran al Grupo Anfibio de Iwo Jima (ARG) navegando en formación y realizando operaciones de vuelo durante el despliegue en el Mar Caribe como una demostración de fuerza contra los cárteles de la región.
ANÁLISIS

Plantean escenarios probables en el Caribe, epicentro de EEUU contra narcotráfico de Venezuela

Imagen referencial.
FALLO

Reincidencia migratoria le cuesta 27 meses de cárcel a ciudadano hondureño en Florida

Miembros de los servicios de emergencia ZAKA de Israel recogen muestras en el lugar de un tiroteo en el cruce de la carretera Ramot, en Jerusalén Oriental, anexionada por Israel, el 8 de septiembre de 2025. Hombres armados palestinos abrieron fuego en una parada de autobús en Jerusalén Oriental, anexionada por Israel, el 8 de septiembre, matando a cinco personas e hiriendo a varias más. El servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA) informó de cinco muertos en el tiroteo, actualizando la cifra anterior de cuatro. La policía informó de la muerte de los dos hombres armados. 
URGENTE

Seis muertos en un ataque terrorista en Jerusalén Este

Te puede interesar

La Marina de Estados Unidos publicó nuevas fotografías que muestran al Grupo Anfibio de Iwo Jima (ARG) navegando en formación y realizando operaciones de vuelo durante el despliegue en el Mar Caribe como una demostración de fuerza contra los cárteles de la región.
ANÁLISIS

Plantean escenarios probables en el Caribe, epicentro de EEUU contra narcotráfico de Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Agentes de Inmigración arrestan a un miembro de una de las pandillas que operan dentro de Estados Unidos.
INMIGRACIóN

Corte Suprema de EEUU avala operativos contra inmigrantes ilegales

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, recibió al secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, y al general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el 8 de septiembre de 2025
Narcotráfico

Secretario de Guerra llega a Puerto Rico en medio de la ofensiva de Trump contra el Cartel de los Soles

Depósito de reserva de petróleo de la empresa Colonial Pipeline.
COMBUSTIBLES

Precio del petróleo estadounidense cierra en su nivel más bajo en años

Alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine-Cava y el comisionado Roberto Gonzalez polemizan. 
AL DETALLE

Comisionado González exige más transparencia en presupuesto de $13 mil millones de Miami-Dade