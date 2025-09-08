lunes 8  de  septiembre 2025
BOLIVIA

Presidente Luis Arce enfrenta escándalo tras denuncia por abandono de una mujer embarazada

El delito de abandono de una mujer embarazada tiene una pena de hasta tres años de cárcel en la legislación boliviana

El presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, hace un gesto durante una entrevista con AFP en la Casa Grande del Pueblo en La Paz el 18 de junio de 2025. (Foto de AIZAR RALDES / AFP)

El presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, hace un gesto durante una entrevista con AFP en la Casa Grande del Pueblo en La Paz el 18 de junio de 2025. (Foto de AIZAR RALDES / AFP)

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA PAZ - Una mujer denunció al presidente de Bolivia, Luis Arce, por haberla abandonado cuando estaba embarazada en 2024, informó este lunes el Ministerio Público, en un caso ante el cual el gobernante prevé defenderse, pese a que no confirmó ni negó la acusación.

"Lo que se puede establecer es la existencia de una denuncia (...), conforme se ha advertido en algunos medios de comunicación", dijo ante la prensa local Osvaldo Tejerina, fiscal departamental de Cochabamba (centro). En esa localidad fue interpuesto el recurso por el delito de abandono de mujer embarazada.

Lee además
El dictador Nicolás Maduro y el número dos del chavismo Diosdado Cabello.
VENEZUELA

Cabello se refugia en retórica bélica en plena presión internacional y llama a estar "preparados"
De acuerdo con la Fiscalía de Ecuador, el empresario Xavier Jordán pidió al narcotraficante Leandro Norero respaldo para ejecutar el crimen contra el dirigente Fernando Villavicencio
MAGNICIDIO

Empresario investigado por asesinato de Fernando Villavicencio comparece en consulado de Ecuador en Miami

La denunciante es una exfuncionaria de una oficina jurídica del gobierno de Arce. La presunta afectada señala que en 2024 informó al mandatario de 61 años que esperaba un hijo suyo.

"Negó la paternidad"

El jefe de Estado "negó la paternidad" y "nos dejó completamente solos y abandonados a nuestra suerte", se lee en la declaración realizada por la mujer ante el Ministerio Público.

Arce no se refirió este lunes directamente a la autenticidad de los hechos denunciados.

"No hemos recibido ninguna notificación sobre ese tema", dijo el gobernante, entrevistado por la prensa local.

"En cuanto llegue a nosotros, vamos a salir a defendernos con toda la normativa legal que corresponde y con nuestros abogados particulares, porque se trata de un tema personal", agregó.

"Delito"

El delito de abandono de mujer embarazada tiene una pena de hasta tres años de cárcel en la legislación boliviana.

El fiscal Tejerina anunció que el caso será llevado "en reserva" y evitó dar más información.

Luis Arce asumió el poder en Bolivia en 2020, de la mano del izquierdista Movimiento al Socialismo. Renunció a la reelección y dejará el máximo cargo del país en noviembre próximo.

El gobernante es casado y tiene tres hijos.

Temas
Te puede interesar

Jefe del Pentágono: "Nos preparamos para la guerra"

Detienen a 32 miembros de la Mara Salvatrucha durante gran operativo en Guatemala

Derrumbe de acciones y subida del dólar tras revés electoral de Milei en Argentina

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Operación de arresto de Ryan Wesley Routh, en Palm Beach.
JUSTICIA

Comienza juicio contra acusado de intento de asesinato de Donald Trump en Florida

El presidente Donald Trump habla con la prensa en la Casa Blanca, en Washington D.C.
Política

Trump recurre por la vía de urgencia al Supremo para mantener congelada la ayuda extranjera

La Marina de Estados Unidos publicó nuevas fotografías que muestran al Grupo Anfibio de Iwo Jima (ARG) navegando en formación y realizando operaciones de vuelo durante el despliegue en el Mar Caribe como una demostración de fuerza contra los cárteles de la región.
ANÁLISIS

Plantean escenarios probables en el Caribe, epicentro de EEUU contra narcotráfico de Venezuela

Alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine-Cava y el comisionado Roberto Gonzalez polemizan. 
AL DETALLE

Comisionado González exige más transparencia en presupuesto de $13 mil millones de Miami-Dade

Imagen referencial.
FALLO

Reincidencia migratoria le cuesta 27 meses de cárcel a ciudadano hondureño en Florida

Te puede interesar

El presidente Donald Trump habla con la prensa en la Casa Blanca, en Washington D.C.
Política

Trump recurre por la vía de urgencia al Supremo para mantener congelada la ayuda extranjera

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
De acuerdo con la Fiscalía de Ecuador, el empresario Xavier Jordán pidió al narcotraficante Leandro Norero respaldo para ejecutar el crimen contra el dirigente Fernando Villavicencio
MAGNICIDIO

Empresario investigado por asesinato de Fernando Villavicencio comparece en consulado de Ecuador en Miami

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, se reunieron con marines en Puerto Rico y en el buque USS Iwo Jima, desplegado en el Caribe, frente a las costas de Venezuela. Nuestros combatientes son la fuerza de combate MÁS FUERTE y MÁS LETAL de la Tierra, dijo el funcionario Hegseth.
EEUU

Jefe del Pentágono: "Nos preparamos para la guerra"

Buques tanqueros se abastacen en una plataforma.
COMBUSTIBLES

Precio del petróleo estadounidense cierra en su nivel más bajo en años

Agentes de Inmigración arrestan a un miembro de una de las pandillas que operan dentro de Estados Unidos.
INMIGRACIóN

Corte Suprema de EEUU avala operativos contra inmigrantes ilegales