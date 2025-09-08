lunes 8  de  septiembre 2025
VENEZUELA

Cabello se refugia en retórica bélica en plena presión internacional y llama a estar "preparados"

Diosdado Cabello advirtió sobre “internos que estarían dispuestos a trabajar para el imperialismo”, sin ofrecer mayores detalles

El dictador Nicolás Maduro y el número dos del chavismo Diosdado Cabello.

El dictador Nicolás Maduro y el número dos del chavismo Diosdado Cabello.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS - El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, afirmó en una rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), transmitida por Venezolana de Televisión (VTV), que su régimen no busca la confrontación armada con Estados Unidos, aunque llamó a sus seguidores a estar en “alerta máxima”.

“Nosotros no estamos llamando a guerra de ningún tipo, ni queremos guerra con nadie. Pero nuestro pueblo debe estar preparado y alerta, en todas las instancias, en todos los frentes, de todas las maneras y formas”, manifestó Cabello.

Lee además
La Marina de Estados Unidos publicó nuevas fotografías que muestran al Grupo Anfibio de Iwo Jima (ARG) navegando en formación y realizando operaciones de vuelo durante el despliegue en el Mar Caribe como una demostración de fuerza contra los cárteles de la región.
NARCOTRÁFICO

Puerto Rico respalda operaciones de EEUU y acusa a Maduro de inundar la isla con drogas peligrosas
Miguel Angel Martin Tortabu
OPINIÓN

El imperio de la cocaína: Maduro y el Cartel de los Soles como amenaza global

Al mismo tiempo, advirtió sobre “internos que estarían dispuestos a trabajar para el imperialismo”, sin ofrecer mayores detalles.

La administración Trump duplicó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro, acusado de liderar el Cartel de los Soles, calificado como organización terrorista, y de violar leyes estadounidenses sobre narcotráfico.

Capacidad operativa de Maduro

Recientemente, un exmilitar cubano aseguró que Venezuela no tiene la capacidad operativa de enfrentar a EEUU.

El exteniente coronel de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba y del Ministerio del Interior, Máximo Omar Ruiz Matoses, aseguró que Venezuela carece de capacidad militar para enfrentar el poder bélico de Estados Unidos.

Matoses recordó que la operación naval estadounidense desplegada en el Caribe constituye una “fuerza autónoma que puede actuar independientemente de cualquier cuestión interna”, y que incluso puede servir para la extracción de personal de interés para el Gobierno de Estados Unidos.

“Venezuela no tiene ninguna capacidad combativa para enfrentarse al potencial bélico de Estados Unidos”, afirmó el exmilitar, quien comparó la estrategia de Nicolás Maduro con la de Fidel Castro. Según explicó, el dictador venezolano pretende “poner de rodillas al imperio” pero únicamente lo hace a través del narcotráfico, “con el fentanilo y la cocaína, envenenando a la juventud estadounidense y creando un caos al país desde todos los puntos de vista”.

¿Cuál es el poder militar real de Venezuela?

Cazas rusos, drones iraníes, tanques franceses y un viejo submarino alemán: Venezuela cuenta con 343.000 "hombres y mujeres en armas" y una dotación vetusta en su Fuerza Armada para hacer frente a una -muy improbable por ahora- invasión de Estados Unidos, una posibilidad solo en la mente del dictador socialista Nicolás Maduro.

Están buscando un cambio de régimen a través de la amenaza militar y manchar las manos de Donald Trump de sangre", dijo Maduro a corresponsales extranjeros. "Si Venezuela fuera agredida, pasaría inmediatamente al período de lucha armada".

Analistas descartan una operación militar convencional dirigida a Venezuela por parte de Estados Unidos, que tiene el ejército más poderoso del mundo.

La Fuerza Armada venezolana no oculta su politización. "¡Chávez vive!" es hoy su saludo oficial y se define como "socialista y antiimperialista". Los desfiles militares muestran a soldados en uniforme táctico, rostros pintados, armados de fusiles AK47, bazucas y morteros marchan al grito de consignas políticas.

No hay cifra oficial de integrantes activos. Un informe del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS) la fija en 123.000, más 220.000 milicianos y 8.000 reservistas.

La Milicia, creada por Chávez en 2009, es el quinto componente de la Fuerza Armada, después del Ejército, la Marina, la Aviación y la Guardia Nacional. Está conformado por civiles con alta carga ideológica.

Cifra irreal

Maduro impulsó además la formación de cuerpos de defensa en empresas públicas y comunidades: la "amenaza gringa" ha sido el centro de la propaganda oficial, con llamados a la unidad nacional y anuncios en la TV estatal donde próceres generados por inteligencia artificial llaman al "Yo me alisto". Maduro dijo que Venezuela cuenta con más de 8 millones de milicianos y reservistas, equivalente a un tercio de la población. Analistas consideran la cifra irreal.

Ofensiva contra el Cartel de los Soles

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, arribaron este lunes a Puerto Rico como parte de la ofensiva norteamericana en el Caribe contra el narcotráfico, en un contexto marcado por el aumento de la tensión con el régimen de Nicolás Maduro.

Hegseth envió un mensaje directo a los cerca de 300 soldados destacados en la isla: “Los hombres y mujeres de nuestro Departamento serán los mejores preparados. Son guerreros americanos”, aseguró, en un discurso en el que reafirmó el apoyo de la administración Trump a las misiones de seguridad en la región.

La visita coincide con ejercicios de las Fuerzas Armadas estadounidenses en Puerto Rico, que incluyen operaciones anfibias y de vuelo, además del anuncio de que Washington desplegará diez aviones de combate F-35 en la isla. El movimiento militar ocurre tras semanas de fuertes tensiones entre Caracas y Washington.

FUENTE: Con información de AFP/Diario de Cuba/DLA/Redes Sociales

Temas
Te puede interesar

Régimen de Maduro secuestra a cuatro miembros de una familia, una niña entre ellos

Kate Middleton matiza el color de su cabello tras sorprender con melena rubia

Presidente Luis Arce enfrenta escándalo tras denuncia por abandono de una mujer embarazada

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Operación de arresto de Ryan Wesley Routh, en Palm Beach.
JUSTICIA

Comienza juicio contra acusado de intento de asesinato de Donald Trump en Florida

El presidente Donald Trump habla con la prensa en la Casa Blanca, en Washington D.C.
Política

Trump recurre por la vía de urgencia al Supremo para mantener congelada la ayuda extranjera

La Marina de Estados Unidos publicó nuevas fotografías que muestran al Grupo Anfibio de Iwo Jima (ARG) navegando en formación y realizando operaciones de vuelo durante el despliegue en el Mar Caribe como una demostración de fuerza contra los cárteles de la región.
ANÁLISIS

Plantean escenarios probables en el Caribe, epicentro de EEUU contra narcotráfico de Venezuela

Alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine-Cava y el comisionado Roberto Gonzalez polemizan. 
AL DETALLE

Comisionado González exige más transparencia en presupuesto de $13 mil millones de Miami-Dade

Imagen referencial.
FALLO

Reincidencia migratoria le cuesta 27 meses de cárcel a ciudadano hondureño en Florida

Te puede interesar

El presidente Donald Trump habla con la prensa en la Casa Blanca, en Washington D.C.
Política

Trump recurre por la vía de urgencia al Supremo para mantener congelada la ayuda extranjera

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
De acuerdo con la Fiscalía de Ecuador, el empresario Xavier Jordán pidió al narcotraficante Leandro Norero respaldo para ejecutar el crimen contra el dirigente Fernando Villavicencio
MAGNICIDIO

Empresario investigado por asesinato de Fernando Villavicencio comparece en consulado de Ecuador en Miami

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, se reunieron con marines en Puerto Rico y en el buque USS Iwo Jima, desplegado en el Caribe, frente a las costas de Venezuela. Nuestros combatientes son la fuerza de combate MÁS FUERTE y MÁS LETAL de la Tierra, dijo el funcionario Hegseth.
EEUU

Jefe del Pentágono: "Nos preparamos para la guerra"

Buques tanqueros se abastacen en una plataforma.
COMBUSTIBLES

Precio del petróleo estadounidense cierra en su nivel más bajo en años

Agentes de Inmigración arrestan a un miembro de una de las pandillas que operan dentro de Estados Unidos.
INMIGRACIóN

Corte Suprema de EEUU avala operativos contra inmigrantes ilegales