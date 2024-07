Días de reflexión: Lecciones del dictador Nicolae al dictador Nicolás

Ya en el pasado he recomendado a @NicolasMaduro y @ConCiliaFlores que se empapen en los errores y consecuencias de una pareja tan vil y detestada como ellos: Nicolae Ceauescu y su mujer Elena, opresores impenitentes del pueblo rumano de 1967 al día de Navidad de 1989.

Nicolás y Cilia, no tengo la más mínima duda de que ustedes dos están plenamente conscientes de los infinitos crímenes que han cometido y de sus lógicas consecuencias. Imagino también el miedo, o quizás pánico, que eso les genera. En vísperas del 28 de julio no la tienen fácil por culpa de ustedes mismos. Pero reflexionen y no comentan el último y fatal error cuyas consecuencias serían irreversibles. Entiendan que llegaron al final de una larga, criminal y ruin huida hacia adelante. Les duró mucho la faena, y demasiado la impunidad. Pero todo yugo, toda imposición, tiene desenlace y ustedes pueden determinar si su paradero es un banquillo y un castigo más que merecido, o algo mucho más cruento y lapidario. Reflexionen.

Han jugado como han querido con la vida de los venezolanos, han destruido a millones de familias y a infinidad de sustentos, emprendimientos, sueños y futuros. Llegó la hora de la reflexión profunda. No permitan que el bravo pueblo de Venezuela se vuelva realmente bravo y terminen ustedes como aquellos rumanos que se sintieron todopoderosos e inmortales. Ustedes, como lo fueron ellos, son ante todo, y por méritos propios, despreciables y despreciados. Reflexionen.

Nicolás y Cilia, pongan fin a su reino de terror, dejen a Venezuela en paz y tomen el camino que le conviene al país, y que también les conviene más a ustedes. No pidan ni esperen clemencia si no están dispuestos a decir, ‘hasta aquí llegamos y entendemos las consecuencias de lo que hemos hecho’. Dejen de apuntar los fusiles de la Republica a las cabezas y corazones de un pueblo noble al que humillaron y hambrearon y cuya furia contenida puede fácilmente desatarse y poner fin propicio a Tiranía, tiranos y tiranillos.

Nicolás y Cilia, los próximos son días de reflexión. Reflexionen. Aprendan la lección de Nicolae y Elena, dos rumanos engreídos que no midieron bien las consecuencias de sus actos, que se volvieron ciegos, sordos y finalmente, polvo mudo.

Aquí la película que espero hayan visto, aunque dudo que lo hayan hecho. Véanla este fin de semana a modo de repaso y escarmiento. Ahórrenos y ahórrense más sufrimiento. http://rtve.es/v/325908 via @rtve

Ya en el pasado he recomendado a @NicolasMaduro y @ConCiliaFlores que se empapen en los errores y consecuencias de una pareja tan vil y detestada como ellos: Nicolae Ceauescu y su… — Pedro Mario Burelli (@pburelli) July 12, 2024

