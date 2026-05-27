El canalla que esconde joyas

¿Estamos claros en que José Luis Rodríguez Zapatero ha sido operador de la dictadura de Nicolás Maduro a cambio de muchísimos negocios con oro, petróleo, divisas? Su rol es de un ser abyecto.

Zapatero exprimió a Venezuela en todo lo posible. Tanto, que esquilmó la comida a los pobres y a los inocentes les arrebató su libertad.

Nos hemos quedado cortos quienes habíamos denunciado desde hace casi diez años el peligroso protagonismo en Venezuela del expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero. Su despreciable estela le ha hecho un inmenso daño a la alternativa de la negociación como posibilidad de acuerdo político.

A su accionar es menester agregar el escáner de su esencia: haber involucrado y comprometido a sus hijas en sus crímenes. Su catadura se expone minuto a minuto cada vez que saltan señalamientos que comprometen a sus descendientes en ilicitudes que además de significar ingreso ilícito de dinero, resultaron en daño directo a políticos defensores de la libertad en nuestro país. Me refiero a propaganda en redes sociales utilizadas para apoyar desde una aplicación del chavismo, VenApp, campañas para desacreditar, atacar y también perseguir y espiar a opositores. Según el medio español “El Confidencial” en ese negocio, Laura y Alba Rodríguez cobraron más de 100 mil euros entre 2023 y 2024. Lo hicieron con una empresa con domicilio en Panamá que colaboró con recursos aportados por Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez.

Ahora, cuando han explotado en España las pruebas de la esencia corrupta de Zapatero, brincan las evidencias de negocios a partir de Venezuela, así como se ratifica la falsedad del personaje que trasluce su verdadera calaña ¿o cómo ha de calificarse a quien se ha enriquecido a costa del hambre, de la miseria y de la libertad de los venezolanos?

La lista de agravios de Zapatero se vuelve casi interminable.

Los hechos registran negocios de corrupción a partir de Venezuela -el caso de la aerolínea Plus Ultra es solo uno de ellos-. El dossier de Zapatero ha resultado en una complejidad de graves delitos que van desde el tráfico de influencias pasando por blanqueo de capitales y organización criminal.

Pero el asunto no queda en la geografía venezolana-española. El caso se vuelve realmente expansivo, siempre apadrinado por “la dama” Delcy Rodríguez con quien lo ilegal se extiende al manejo de petróleo, oro divisas, de la mano con la política de sanciones, bajo la triangulación comercial con Turquía, Emiratos, China y otros países más, en el organigrama de sistemas de evasión financiera.

Ser facilitador le resultó a Zapatero una efectiva coartada que le permitió moverse en una red criminal con la piel de cordero de un mediador, de un negociador de la paz y la democracia en Venezuela, cuando en realidad conspiraba junto a la dictadura, con los enemigos de la soberanía popular contra la causa libertaria en nuestro país.

¿Se puede dimensionar el daño causado por Zapatero a los venezolanos? Es difícil ponderar el mal infligido cuando sus manos están manchadas de sangre. Es imposible borrar el dolor de las torturas, reconstruir los cuerpos deformados y deteriorados por el encierro, las mentes debilitadas, la destrucción de las familias, restituir el tiempo que no volverá.

Aún no tenemos idea del alcance de esta red criminal: lo que se asoma roza el terror. El hilo que siguen las investigaciones del juez José Luis Calma Teixeira en la Audiencia Nacional apenas comienzan. China, Turquía, Emiratos, Rusia, Irán y los que faltan.

Se asoció con la carroña. No podía faltar Alex Saab, uno de los testaferros de Maduro. En la investigación funcionó seguir -como siempre- el rastro del dinero que tenía su origen en Venezuela, ya marcado como país con imputados por narcoterrorismo, vigilado por el tesoro en Estados Unidos por lavado de dinero sostenido en oro, petróleo y sus derivados, y por las cajas CLAP, negocio con sobreprecio en comida podrida para ser entregada a los más necesitados.

Los investigadores determinaron que las ganancias eran repartidas entre la élite del régimen. Y en esas operaciones apareció como medio de transporte Plus Ultra aerolínea con la que España había entrado en alerta. Entonces se activó la cooperación con Estados Unidos.

La guinda que daría risa sino fuera una tragedia, han sido las joyas de gran variedad encontradas en la caja fuerte en las oficinas de Zapatero: pulseras, brazaletes, collares, relojes. Pero no hay risa posible. Hay mucha indignación y urgencia de justicia.