lunes 4  de  mayo 2026
POLÍTICA

Diáspora venezolana se moviliza contra la persecución política del chavismo

La convocatoria fue impulsada por la Nobel de la Paz, María Corina Machado, en rechazo a la política represiva del régimen venezolano contra los presos políticos

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, ondea una bandera nacional durante una manifestación en Caracas el 28 de agosto de 2024

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, ondea una bandera nacional durante una manifestación en Caracas el 28 de agosto de 2024

AFP
María Corina Machado en un evento político en Houston, Texas.&nbsp;

María Corina Machado en un evento político en Houston, Texas. 

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La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, se dirige a sus seguidores en el escenario de la Puerta del Sol de Madrid el 18 de abril de 2026.

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, se dirige a sus seguidores en el escenario de la Puerta del Sol de Madrid el 18 de abril de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI. - Más de un centenar de venezolanos en Miami se unieron a la jornada mundial de protestas convocada en más de 120 países por la Nobel de la Paz y líder opositora María Corina Machado, para exigir la liberación de los presos políticos en Venezuela.

"Mientras más personas sigamos siendo eco de la necesidad de los venezolanos allá y de la cantidad de presos políticos que siguen en Venezuela, ese mensaje más tiene que seguir resonando en Washington", dijo el concejal de Doral, Rafael Pineyro, en declaraciones recogidas por el medio local Martí Noticias.

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La ciudad de Doral, ubicada al oeste de Miami, es el principal núcleo de la diáspora venezolana en Estados Unidos, y reunió en la protesta a cientos de personas que lanzaron consignas y portaron pancartas con las fotografías y los nombres de decenas de presos políticos que permanecen en Venezuela.

El evento forma parte de la jornada mundial que convocó Machado, en más de 120 ciudades del mundo, incluida Caracas, en apoyo a los presos políticos y "perseguidos" en el país suramericano.

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Ley con limitaciones

Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 454 presos políticos, entre ellos 41 extranjeros o con doble nacionalidad, cuando en el país sigue en vigor una ley de amnistía limitada a ciertos delitos y períodos de tiempo específicos.

El chavismo suele afirmar que en el país no hay "políticos presos", mientras asegura que están encarcelados por la comisión de delitos, una postura que rechazan diversas organizaciones no gubernamentales y partidos opositores.

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Sin fecha electoral

La protesta tuvo lugar en pleno acercamiento diplomático entre Estados Unidos y Venezuela tras la captura del depuesto dictador, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, quien enfrenta cargos por narcotráfico en Nueva York.

Desde entonces, Estados Unidos reabrió su embajada en Caracas y reanudó los vuelos directos entre Miami y Venezuela, mientras la cabecilla del régimen, Delcy Rodríguez, ejerce como autoridad encargada.

Hasta la fecha, el régimen venezolano ha dejado en segundo plano el tema electoral, tras priorizar la economía. El pasado 2 de marzo, el presidente del Parlamento chavista, Jorge Rodríguez, indicó que no era "perentorio" definir una fecha sobre comicios en el país.

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FUENTE: Con información de EFE

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