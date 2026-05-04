lunes 4  de  mayo 2026
FRONTERA

Venezuela y Guyana vuelven a la Corte Internacional de Justicia y retoman litigo sobre el Esequibo

La instancia internacional inició este lunes las audiencias para examinar la validez del Laudo Arbitral de 1899 por el que los dos países mantienen controversia

Presidente de Guyana, Irfaan Ali, durante una visita a las tropas de la Fuerza de Defensa en la aldea de Anna Regina, en el Esequibo, el 24 de mayo de 2025-

Presidente de Guyana, Irfaan Ali, durante una visita a las tropas de la Fuerza de Defensa en la aldea de Anna Regina, en el Esequibo, el 24 de mayo de 2025-

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA HAYA.- La Corte Internacional de Justicia (CIJ) inició una semana de audiencias en las que Venezuela y Guyana expondrán sus argumentos en el litigio sobre el Esequibo, región fronteriza en reclamación que ha ocasionado tensiones entre dos países y se han agravado desde que se descubrieron yacimientos de petróleo en 2016.

La primera sesión, este 4 de mayo, se inició con la comparecencia de la representación de Guyana que afirmó que el caso reviste "una importancia existencial" para el pequeño país anglófono, se informó.

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Guyana defiende la frontera, definida en 1899 por el Laudo Arbitral, y que ha administrado desde hace más de un siglo. Mientras que Venezuela invoca un acuerdo firmado en 1966 con Reino Unido en Ginebra, antes de la independencia de Guyana, que cita el río Esequibo como frontera natural, al igual que en 1777.

Está previsto que la representación venezolana exponga sus alegatos el próximo miércoles.

Las audiencias se reanudan en medio de las negociaciones petroleras de Venezuela, al mando de la jefa encargada Delcy Rodríguez, con EEUU, y un amento de tensiones desde que ExxonMobil descubrió en 2015 yacimientos que otorgan a Guyana una de las mayores reservas de petróleo per cápita del mundo.

Guyana ratifica posición sobre el Esequibo

Hugh Hilton Todd, ministro de Relaciones Exteriores de Guyana, presentó sus argumentos, luego de pedir a la CIJ que ratifique el trazado de la sentencia arbitral.

“Este caso tiene una importancia existencial para Guyana. Afecta a más del 70% de nuestro territorio soberano", declaró el ministro guyanés ante los jueces.

"Para los guyaneses, la sola idea de que nuestro país sea desmembrado es una verdadera tragedia, porque nos veríamos privados de la gran mayoría de nuestras tierras y de sus habitantes. (…) Guyana dejaría de ser Guyana sin ellos", añadió.

La CIJ, que resuelve diferendos entre Estados, confirmó su competencia en el caso tras audiencias preliminares en 2020, iniciado por Guyana en 2018.

A finales de 2023, la Corte conminó en vano a Venezuela "abstenerse de emprender cualquier acción que modifique la situación prevaleciente en el territorio en litigio" ante la proximidad de un referéndum organizado sobre la creación del Estado venezolano de la "Guayana Esequiba", que incluye el territorio en disputa.

FUENTE: Con información de AFP

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