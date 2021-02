Díaz-Canel pide mejorar enseñanza de Historia de Cuba: "Hay un montaje"

"Si nosotros no logramos que los jóvenes aprendan la Historia, la sientan, la dominen, sepan encontrar en la Historia respuestas a los problemas que estamos viviendo, no vamos a lograr esa defensa del país ni vamos a lograr la defensa de la Revolución (...) Si no se logra la compresión, no se logra ni la defensa ni el compromiso", agregó.

Los directivos de la televisión cubana adelantaron que preparan un programa de Historia para abordar temas polémicos y "hechos que hoy se manipulan y desvirtúan su verdad histórica", reseñó Canal Caribe. "Hemos logrado tener listos los primeros guiones históricos para pronto pasar a la fase de producción", dijo Enrique Lama González, jefe de la disciplina de Historia Universal de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona.

En la reunión adelantaron que en Cuba crearán un parque temático pedagógico experimental, una experiencia que comenzará en Ciudad Libertad, La Habana. El viceprimer ministro Roberto Morales Ojeda dijo que la iniciativa "recupera la idea original de Fidel Castro de convertir lo que era el principal cuartel de la dictadura en un gran complejo educacional para la instrucción y formación de las nuevas generaciones en los diferentes niveles de enseñanza".

Díaz-Canel calificó la idea de innovadora, informó la página Presidencia de Cuba.

El régimen cubano lleva meses insistiendo en que a través de las redes sociales se intenta manipular la Historia de la Isla. Después de la protesta pacífica de unos 300 artistas e intelectuales frente a la sede del Ministerio de Cultura el 27 de noviembre de 2020, Abel Prieto dijo que fueron manipulados por internet.

Prieto afirmó en enero que "lo que están haciendo con la Historia, como lo que están haciendo en general para dañar la imagen de la Revolución ante las nuevas generaciones que conocen menos de aquel pasado, está trabajado en laboratorios de los yanquis".