Cuba derrota y elimina a Colombia del Clásico Mundial de Béisbol 2026

Ariel Martínez #40, del equipo cubano, celebra con sus compañeros Alfredo Despaigne #54 y Yoán Moncada #10 tras conectar un jonrón de tres carreras contra Colombia en la primera entrada del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en el Estadio Hiram Bithorn el 8 de marzo de 2026 en San Juan, Puerto Rico.

La selección de Selección de béisbol de Cuba derrotó 7-4 a Selección de béisbol de Colombia y se mantiene en la pelea por avanzar a los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 .

Con este resultado, Cuba suma su segunda victoria del torneo, mientras que Colombia sufrió su tercera derrota en tres partidos, quedando oficialmente eliminada de la fase de grupos.

Cuba pega primero con dos jonrones en la primera entrada

El conjunto cubano tomó ventaja rápidamente en el primer episodio con un potente jonrón de tres carreras de Ariel Martínez por el jardín derecho, que permitió anotar también a Roel Santos y Yoán Moncada.

Minutos después, Erisbel Arruebarrena amplió la ventaja con otro cuadrangular, esta vez hacia el jardín izquierdo, en una primera entrada explosiva que marcó el rumbo del encuentro.

La ofensiva cubana aprovechó ese arranque para controlar el marcador durante el resto del partido y asegurar una victoria clave en la lucha por avanzar de ronda.

Colombia queda eliminada del torneo

Para Colombia, el partido era prácticamente una final. El equipo cafetero había comenzado el torneo con derrotas frente a Puerto Rico y Canadá, por lo que necesitaba ganar para mantener vivas sus aspiraciones.

Sin embargo, la derrota ante Cuba dejó a la novena sudamericana sin opciones matemáticas de clasificar a los cuartos de final del torneo.

Próximos partidos en el grupo

Tras este resultado, Colombia disputará su último partido del torneo el lunes 9 de marzo frente a Panamá, en un duelo programado para las 12:00 p. m. ET (11:00 a. m. en Colombia).

Por su parte, Cuba afrontará un desafío clave ese mismo día cuando se enfrente a Selección de béisbol de Puerto Rico a las 7:00 p. m. ET, en un partido que podría definir su clasificación a los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026.