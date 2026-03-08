domingo 8  de  marzo 2026
Béisbol

Cuba derrota y elimina a Colombia del Clásico Mundial de Béisbol 2026

Cuba venció 7-4 a Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 con jonrones de Ariel Martínez y Erisbel Arruebarrena. Colombia quedó eliminada del torneo

Ariel Martínez #40, del equipo cubano, celebra con sus compañeros Alfredo Despaigne #54 y Yoán Moncada #10 tras conectar un jonrón de tres carreras contra Colombia en la primera entrada del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en el Estadio Hiram Bithorn el 8 de marzo de 2026 en San Juan, Puerto Rico.&nbsp;

Ariel Martínez #40, del equipo cubano, celebra con sus compañeros Alfredo Despaigne #54 y Yoán Moncada #10 tras conectar un jonrón de tres carreras contra Colombia en la primera entrada del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en el Estadio Hiram Bithorn el 8 de marzo de 2026 en San Juan, Puerto Rico. 

Al Bello/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

La selección de Selección de béisbol de Cuba derrotó 7-4 a Selección de béisbol de Colombia y se mantiene en la pelea por avanzar a los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Con este resultado, Cuba suma su segunda victoria del torneo, mientras que Colombia sufrió su tercera derrota en tres partidos, quedando oficialmente eliminada de la fase de grupos.

Lee además
La Habana, Cuba, a oscuras por los apagones prolongados. 
LIBERTAD

Cuba reporta segundo día de cacerolazos por apagones y crisis generalizada
La Habana, Cuba. 
CUBA

Díaz-Canel y sus acólitos se saben excluidos de conversaciones

Cuba pega primero con dos jonrones en la primera entrada

El conjunto cubano tomó ventaja rápidamente en el primer episodio con un potente jonrón de tres carreras de Ariel Martínez por el jardín derecho, que permitió anotar también a Roel Santos y Yoán Moncada.

Minutos después, Erisbel Arruebarrena amplió la ventaja con otro cuadrangular, esta vez hacia el jardín izquierdo, en una primera entrada explosiva que marcó el rumbo del encuentro.

La ofensiva cubana aprovechó ese arranque para controlar el marcador durante el resto del partido y asegurar una victoria clave en la lucha por avanzar de ronda.

Colombia queda eliminada del torneo

Para Colombia, el partido era prácticamente una final. El equipo cafetero había comenzado el torneo con derrotas frente a Puerto Rico y Canadá, por lo que necesitaba ganar para mantener vivas sus aspiraciones.

Sin embargo, la derrota ante Cuba dejó a la novena sudamericana sin opciones matemáticas de clasificar a los cuartos de final del torneo.

Próximos partidos en el grupo

Tras este resultado, Colombia disputará su último partido del torneo el lunes 9 de marzo frente a Panamá, en un duelo programado para las 12:00 p. m. ET (11:00 a. m. en Colombia).

Por su parte, Cuba afrontará un desafío clave ese mismo día cuando se enfrente a Selección de béisbol de Puerto Rico a las 7:00 p. m. ET, en un partido que podría definir su clasificación a los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Temas
Te puede interesar

La embajada de EEUU y Freedom House exigen la liberación inmediata de Otero Alcántara y Maykel Osorbo

EEUU explora imputar penalmente a líderes Partido Comunista de Cuba

Cubanos protestan con mega cacerolazo ante las penurias de la isla

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un avión de combate en el portaaviones Abraham Lincoln, que participa en la ofensiva contra el régimen de Irán. 
ANáLISIS

¿Cuál sería el impacto económico de la ofensiva contra el régimen de Irán?

El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella.
COLOMBIA

"Los voy a fumigar", la dura advertencia de De la Espriella desde Miami contra el narcoterrorismo

Luis Arraez #2 celebra con Ronald Acuña Jr. #21 de Venezuela tras anotar contra Países Bajos durante la quinta entrada de un partido del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en el Loan Depot Park el 6 de marzo de 2026 en Miami, Florida. 
BÉISBOL

Clásico Mundial de Béisbol 2026: Estos son los juegos para hoy domingo 8 de marzo

El actor estadounidense Leonardo DiCaprio, la cantautora y actriz estadounidense Teyana Taylor, el director de cine estadounidense Paul Thomas Anderson, la productora de cine estadounidense Sara Murphy y el actor puertorriqueño Benicio del Toro posan con el premio a la Mejor Película por One Battle After Another durante la ceremonia de los Premios BAFTA de la Academia Británica de Cine en el Royal Festival Hall, Southbank Centre, en Londres, el 22 de febrero de 2026.
CINE

Director Paul Thomas Anderson aborda curiosidades de "Una batalla tras otra"

La modelo estadounidense Abby Champion presenta una creación de Elie Saab para el desfile de la colección prêt-à-porter femenina otoño/invierno 2026-2027, en el marco de la Semana de la Moda de París, el 7 de marzo de 2026. 
MODA

Elie Saab deslumbra en la Semana de la Moda de París

Te puede interesar

En esta fotografía, tomada y difundida el 30 de enero de 2026 por el servicio de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, habla durante una conferencia de prensa conjunta con su homólogo turco tras su reunión en Estambul.
GUERRA

Irán rehúsa pactar un alto el fuego a menos que EEUU e Israel detengan sus ataques

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La Habana, Cuba, a oscuras por los apagones prolongados. 
LIBERTAD

Cuba reporta segundo día de cacerolazos por apagones y crisis generalizada

Reef Haven Belize, Ambergris Caye, Belize.
TURISMO

Belice tiene mucho para todos

El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella.
COLOMBIA

"Los voy a fumigar", la dura advertencia de De la Espriella desde Miami contra el narcoterrorismo

El tradicional Carnaval on the Mile continúa este domingo atrayendo a cientos de visitantes en Coral Gables.
CULTURA LOCAL

Coral Gables vive este domingo otra jornada con el Carnaval on the Mile