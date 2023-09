Dictadura de Cuba mantiene retenido al periodista Henry Constantín

Constantín fue llevado a la unidad de la policía de Marianao y luego lo trasladaron al Centro de Detención VIVAC, donde aún permanece sin mayor información sobre su estado físico.

“Henry se encuentra actualmente en el VIVAC de la capital y le fue permitido hacer una llamada telefónica. En la comunicación, Henry nos informó que es el capitán Orlando, de la Seguridad del Estado, quien atiende su caso. Según el agente Orlando, el periodista fue detenido ‘por estar ilegal en La Habana‘ y será regresado a Camagüey ‘dentro de quince días, si aparece transporte‘, denunció La Hora de Cuba en redes sociales", detalló el medio a través de las redes sociales.

La Hora de Cuba también exigió “la inmediata libertad de Henry”, pues considera “su arresto arbitrario” y lo declara “secuestrado por la Seguridad del Estado”.

Por otro lado, el sábado la también periodista de La hora de Cuba, Neife Rigau, fue citada por la Seguridad del Estado en Camagüey.

Cuba sede del G77+ China

Activistas de derechos humanos expresaron su rechazo a la cumbre del G77+China que se lleva a cabo esta semana en La Habana, Cuba, al considerar que la reunión lo que hace es "blanquear" a un Estado violador de libertades, así como a otros regímenes similares como el de Nicolás Maduro, en Venezuela, y Daniel Ortega, en Nicaragua.

El presidente de la ONG Prisoners Defenders, Javier Larrondo, explicó que el G77 es un grupo de países en el que Cuba "ha desarrollado una mayor capacidad de influencia y gran parte de su poder diplomático" tras el rol que le dio la extinta Unión Soviética a la isla por muchos años.

En ese sentido, opinó que el hecho que la reunión se celebre en Cuba "no es sino un síntoma de lo blanqueada que está la dictadura cubana y otras en dicho foro", reseñó Infobae.

Para Larrondo es un "error" de los países que sí son democráticos y que han atendido a la invitación para participar en la cumbre, porque no están basando sus relaciones diplomáticas en el respeto a los derechos humanos, "pero me temo que nadie se atreve a dar el primer paso en ese sentido", y agregó que "la dinámica de la que venimos no ayuda, pues se han blanqueado multitud de situaciones de violaciones de derechos humanos muy graves en muchos países por parte de los más importantes actores, y durante años”.

