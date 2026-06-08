Diosdado Cabello se muestra desafiante y afirma que no hay negociación con María Corina Machado

Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, afirmó que esperan que María Corina Machado vaya pronto a Venezuela. (EUropa Press)

CARACAS — El régimen de Venezuela reiteró este lunes, 8 de junio, que no está planteada una negociación con la oposición mayoritaria y “menos” con la líder opositora y Nobel de la Paz María Corina Machado.

El 28 de mayo pasado, en Panamá, la oposición venezolana agrupada en la Plataforma Unitaria junto con María Corina Machado firmó el Manifiesto de Panamá, en el cual, además de pedir la libertad inmediata de los presos políticos, se determinó establecer una negociación con el gobierno interino, cuyas conversaciones lideraría Machado.

El 5 de junio, en su programa con el Mazo Dando, que de nuevo reapareció, el ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, aseguró que el oficialismo esperaba el retorno de Machado.

“La estamos esperando, pero que venga rápido”, afirmó Cabello durante la transmisión televisiva. El funcionario insistió en que Machado salió temporalmente del país y reiteró que el interinato está atento a cualquier eventual regreso de la opositora.

También aseguró que la oposición estaría buscando canales de comunicación con sectores del chavismo. Según el dirigente oficialista, existirían intentos de acercamiento con figuras del interinato, aunque no presentó pruebas de dichas gestiones.

Cabello rechazó este lunes las versiones sobre una eventual negociación entre el chavismo y la líder opositora María Corina Machado.

“Eso es pura paja, son camiones de paja. Ellos llegan y se montan su propio cuento, que se reunieron, pura paja”, afirmó Cabello.

Según Cabello siempre ha existido diálogo

Cabello sostuvo que en Venezuela existe un proceso permanente de diálogo desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, al considerar que dio participación política a sectores que anteriormente no tenían representación.

“Aquí hay un gran diálogo nacional desde que llegó Chávez a la presidencia, porque se les dio voz a los que no tenían voz en este país”, según Cabello.

Asimismo, acusó a sectores de la oposición de construir narrativas alejadas de la realidad y de generar expectativas sobre supuestas conversaciones con el chavismo. Según dijo, estas versiones buscan impactar sin éxito la cohesión interna del movimiento oficialista.

¿Sí, pero no?

“Están planteando sus mentiras; son ellos dándose esperanzas. Ellos creen en su imaginación que eso va a hacer mella en el chavismo”, señaló.

Reiteró que el chavismo siempre ha estado abierto al diálogo, aunque descartó cualquier acercamiento con Machado.

“Con ellos no está planteado nada y con ella menos. No ha habido ninguna reunión en ninguna parte del mundo, pero ellos se hacen su historia”, afirmó.

Cabello insistió en que la dirigente opositora carece de capacidad para fijar condiciones políticas al interinato venezolano, según su juicio.

FUENTE: Con información de EFE y redes sociales