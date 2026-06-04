FMI y Venezuela profundizan contactos tras años de limitada relación institucional

WASHINGTON. - El Fondo Monetario Internacional (FMI) y representantes de la administración del chavismo, sostuvieron una reunión en Washington para evaluar mecanismos de cooperación técnica orientados a fortalecer la estabilidad macroeconómica del país y avanzar en la normalización de las relaciones entre ambas partes.

El encuentro se realizó el pasado fin de semana y contó con la participación de la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, junto a funcionarios del organismo para América Latina, así como representantes venezolanos encabezados por Calixto Ortega, gobernador ante el FMI, y Luis Pérez, presidente del Banco Central de Venezuela (BCV).

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Según explicó la portavoz del FMI, Julie Kozack, las conversaciones se centraron en áreas donde el organismo puede ofrecer apoyo inmediato mediante programas de asistencia técnica y fortalecimiento institucional.

Asistencia técnica y recuperación económica

De acuerdo con el FMI, entre los temas abordados figuraron la gestión fiscal, el fortalecimiento del marco de política monetaria y la mejora de las estadísticas macroeconómicas, consideradas fundamentales para la recuperación económica del país.

Kozack indicó que ambas partes acordaron continuar trabajando conjuntamente para ampliar la cooperación técnica en el corto plazo y desarrollar mecanismos de apoyo que permitan mejorar las capacidades institucionales de Venezuela.

Asimismo, durante la reunión se discutió la posibilidad de retomar en el futuro las consultas del Artículo IV, una herramienta mediante la cual el FMI evalúa periódicamente la situación económica de sus países miembros y formula recomendaciones de política económica.

Hacia una mayor relación con el organismo

El FMI reanudó formalmente sus contactos con Venezuela en abril, después de varios años sin una relación operativa fluida con el país.

Uno de los principales objetivos del organismo ha sido recuperar el acceso a información económica y financiera actualizada, tras más de dos décadas de limitaciones en la entrega de datos macroeconómicos oficiales.

La eventual reactivación de las consultas regulares podría abrir el camino para una mayor cooperación entre el organismo y Venezuela, incluyendo futuras evaluaciones sobre necesidades de financiamiento y programas de asistencia económica.

Deuda sigue fuera de las conversaciones

La portavoz del FMI aclaró que el organismo no participa actualmente en las discusiones relacionadas con la reestructuración de la deuda venezolana.

La administración encabezada por Delcy Rodríguez anunció que presentará este mes un marco económico acompañado de un análisis de sostenibilidad de la deuda pública, como parte del proceso que adelanta para renegociar compromisos financieros internacionales.

Para ese objetivo, las autoridades venezolanas trabajan junto con la firma estadounidense Centerview Partners en el diseño de una estrategia destinada a reordenar las obligaciones financieras acumuladas durante años de crisis económica y aislamiento internacional.

El acercamiento entre el FMI y las autoridades venezolanas ocurre en momentos en que el país busca estabilizar su economía, recuperar la confianza de inversionistas internacionales y avanzar en reformas orientadas a fortalecer sus indicadores macroeconómicos.

FUENTE: Con información de EFE