lunes 8  de  junio 2026
VENEZUELA

Familiares de presos políticos en Venezuela hacen vigilia nocturna frente a la Embajada de EEUU

Las madres de encarcelados exigen liberaciones y ser recibidas por el jefe de la Misión estadounidense, John Barrett, para informarle de la situación del Helicoide

Familiares de presos políticos en la cárcel del Rodeo I escenificaron el viacrucis en Semana Santa el 1 de abril 2026.

Familiares de presos políticos en la cárcel del Rodeo I escenificaron el viacrucis en Semana Santa el 1 de abril 2026.

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- Ante la falta de respuesta oficial, familiares de presos políticos de Venezuela realizaron una vigilia este lunes en la madrugada, frente a la Embajada de EEUU en Caracas, para solicitar apoyo diplomático por la libertad inmediata de sus parientes, tras el traslado sin explicación de los detenidos desde el Helicoide hacia otras cárceles.

El grupo integrado principalmente por madres de los encarcelados pidió ser recibido por el Encargado de Negocios estadounidense, John Barrett para expresarle sus planteamientos, informaron medios.

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La protesta, la segunda ante la sede diplomática en Caracas, forma parte de una jornada de vigilias que se ha extendido por al menos cinco meses, ante las promesas de libertad incumplidas por parlamentarios y funcionarios judiciales del régimen, que niegan solicitudes de amnistía.

A esto se suma los traslados desde el Helicoide, ordenados por autoridades penitenciarias, sin haber publicado una lista de los detenidos ni dar información pública “verificable”, por lo cual las ONG denuncian opacidad en el procedimiento.

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Protesta por presos políticos

“El Helicoide no fue cerrado, fue multiplicado”, declaró Cariel, familiar de uno de los presos políticos y vocero del grupo que pernoctó bajo la lluvia que cayó en la capital venezolana.

Dijo que su hermano, que presenta problemas de salud, fue trasladado a La Planta durante el traslado arbitrario.

El 31 de enero pasado, la jefa encargada del país, Delcy Rodríugez, prometió la clausura del Helicoide, principal centro de reclusión y de tortura de presos políticos, pero meses después todavía alojaba detenidos que este domingo fueron sacados, no se sabe a dónde ni en qué estado.

“Trasladar presos políticos sin información oficial no desmonta un centro de tortura ni una política feroz de represión. Menos aún si El Helicoide sigue vinculado a organismos policiales y de inteligencia”, dijo la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos en un mensaje por X.

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FUENTE: Con información de ONG redX; monitoreamos.com,

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