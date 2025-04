Diputado dominicano Elías Wessin Chávez: "Tragedia en discoteca pudo prevenirse"

"Ciertamente, hay mucha tristeza aquí en la República Dominicana después de este hecho tan fatal en el que han muerto personas de familias completas", expresó el legislador, lo que refleja el sentir de un país que aún no logra asimilar la magnitud de la pérdida.

La discoteca Jet Set, popular punto de encuentro, especialmente en las noches de lunes, se había convertido en un lugar de esparcimiento y reunión para muchos, sin que sus asiduos visitantes sospecharan del peligro que acechaba en su estructura.

En opinión del diputado, la tragedia pudiera haberse prevenido. "Décadas tiene ese edificio vetusto, un edificio que debieron las autoridades de inspeccionar periódicamente", evaluó Wessin Chávez.

Según sus declaraciones, el edificio construido hace 52 años, no habría recibido la atención debida en cuanto a mantenimiento y seguridad estructural.

"Se le tiraron al techo como cuatro capas de cemento y de otros materiales a los fines de evitar filtraciones, eso seguramente aumentó el peso", detalló el diputado, quien explicó cómo intervenciones superficiales, destinadas a solucionar problemas de filtraciones, pudieron haber sobrecargado la ya debilitada estructura.

Adicionalmente, el diputado mencionó un incendio ocurrido hace tres años en el mismo edificio, un incidente que, según su perspectiva, pudo haber comprometido aún más la integridad de las varillas y metales que sostenían la construcción.

Debate e investigaciones

En el ámbito legislativo, el diputado anticipó que la tragedia será objeto de un profundo debate y análisis en el Congreso Nacional una vez se retomen las sesiones tras el receso de Semana Santa.

"Pienso que habrá denuncias y peticiones especiales de parte de los diputados", afirmó, vislumbrando la posible creación de una comisión especial de investigación parlamentaria que determine responsabilidades y proponga medidas para evitar futuros desastres.

"Habrá que nombrar alguna comisión de investigación también de parte del Poder Legislativo", anunció Wessin Chávez, a lo que acotó que el tema "se cae de la mata", como se dice coloquialmente, refiriéndose a que es inevitable la discusión y la acción legislativa.

Consternación

El diputado puso en contexto que el presidente dominicano, Luis Abinader, se presentó en el lugar de la tragedia y mostró su consternación y solidaridad con las víctimas y sus familiares.

Reconoció la profunda afectación del mandatario, quien perdió a funcionarios cercanos en el desplome, incluyendo a la gobernadora civil de la provincia de Monte Cristi, Nelsy Cruz.

Ayuda internacional

Otro aspecto que resaltó Wessin Chávez es la ayuda internacional. "Ha habido espontaneidad en la solidaridad de parte de algunos países", destacó el legislador, quien resaltó el apoyo de países como Puerto Rico e Israel.

La cuadrilla de Puerto Rico, especializada en rescate y estructuras colapsadas, junto a los equipos dominicanos, trabajó entre los escombros, logrando un hito esperanzador al detectar y rescatar personas con signos vitales horas después del colapso.

Israel, reconocido por su experiencia en situaciones de emergencia y rescate, también se sumó a los esfuerzos, enviando expertos y tecnología avanzada para colaborar en la remoción de escombros y la búsqueda de sobrevivientes.

La solidaridad internacional no se limitó a la ayuda técnica y humana. Wessin Chávez mencionó mensajes de condolencias y apoyo recibidos desde diversos rincones del mundo, “desde El Salvador hasta Rusia”, incluyendo un mensaje del propio presidente Vladimir Putin, según dijo.

"Esto no tiene bandera, esto ha sido una tragedia que pudo haber acontecido también en otros lugares", reflexionó el diputado tras establecer un paralelismo con la dolorosa experiencia vivida en Surfside, Florida, con el desplome del edificio Champlain Towers South, que dejó 98 muertos en junio de 2021.

Lecciones

Al ser consultado sobre las lecciones que deja esta tragedia para la sociedad dominicana, el diputado Wessin Chávez remarcó la necesidad de la unidad nacional y la reflexión profunda.

"Creo que ahora todos estamos unificados, no hay partidos políticos, no hay oficialismo, no hay oposición", subrayó, y resaltó además cómo el dolor y la solidaridad han trascendido las divisiones políticas e ideológicas.

"Como seres humanos con sentimiento, pues yo lo que veo es que este pueblo está triste, pero se levantará, está orando y va a seguir hacia adelante. Esto es una experiencia más, funesta evidentemente, pero creo que nos vamos a levantar todos", apuntilló.

El llamado a la unidad del diputado resuena en un momento en que la República Dominicana busca respuestas y consuelo ante la tragedia, con la esperanza de que este doloroso episodio marque un antes y un después en la prevención y gestión de riesgos, y fortalezca el espíritu de solidaridad y resiliencia del pueblo dominicano.