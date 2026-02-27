viernes 27  de  febrero 2026
República Dominicana cuenta con una reserva de tierras raras de 150 millones de toneladas

Hasta hora "hemos confirmado depósitos brutos de más de 150 millones de toneladas, con una calidad probada por los mejores laboratorios internacionales", dijo el presidente Luis Abinader

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, habla durante su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, coincidiendo con el Día de la Independencia Nacional este viernes, en Santo Domingo (República Dominicana).

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SANTO DOMINGORepública Dominicana cuenta con una reserva de tierras raras superior a 150 millones de toneladas, aseguró este viernes el presidente del país, Luis Abinader, en su discurso anual ante la Asamblea Nacional, que coincide con la conmemoración del Día de la Independencia.

Hasta hora "hemos confirmado depósitos brutos de más de 150 millones de toneladas, con una calidad probada por los mejores laboratorios internacionales, de las mejores del mundo por su pureza y factibilidad de explotación", afirmó el jefe de Estado.

De acuerdo con Abinader, se trata de la minería más valiosa en este momento "porque estos materiales son la materia prima necesaria para construir las nuevas tecnologías como celulares, semiconductores o chips, industria espacial, cohetes y misiles de la industria militar, entre muchos otros usos".

"Los beneficios estratégicos que obtendremos de poseer tierras raras y de refinarlas, los ingresos económicos que obtendremos con la explotación del hoy más preciado mineral, será nuestra principal fuente no tributaria de ingresos", afirmó.

Exploración en Pedernales

El Gobierno creó en agosto de 2024 la Empresa Minera Dominicana, S.A. (Emidom), entidad pública de capital único estatal para la exploración y explotación de los recursos mineros estratégicos del país, en especial los relacionados con las tierras raras, elementos altamente codiciados en el mundo y esenciales para la fabricación de componentes electrónicos.

En tanto, el país avanza en un proceso exploración en Pedernales (suroeste dominicano), en la reserva minera de Ávila, que ya en 2018 fue declarada Reserva Fiscal Minera para la explotación y evaluación de posibles yacimientos de tierras raras.

En una primera fase se contó con la colaboración de la Universidad de Barcelona y, en una etapa posterior, se contrató al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos.

FUENTE: Con información de EFE

