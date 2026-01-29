Diputado pide al canciller de Bolivia que aclare al Congreso los vínculos con Cuba, Venezuela, Irán y Rusia

LA PAZ.- Un diputado boliviano solicitó formalmente que el ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Aramayo Carrasco , comparezca ante la Cámara de Diputados para informar de manera detallada sobre la presencia de funcionarios de Cuba, Venezuela, Irán y Rusia en Bolivia, en un pedido que busca transparentar la política exterior del Estado.

La solicitud fue presentada por el legislador Edgar José Zegarra Berma, quien exigió que el canciller rinda un informe oral, documentado y verificable ante la Comisión de Política Internacional y Protección al Migrante, sobre la acreditación de diplomáticos y personal asimilado de esos países desde 2006 hasta la fecha.

De acuerdo con Infobae, el requerimiento se sustenta en los artículos 158 y siguientes de la Constitución boliviana, así como en el Reglamento de la Cámara de Diputados, que facultan a los legisladores a ejercer funciones de fiscalización.

Entre los puntos más sensibles de la petición figuran el número total de funcionarios acreditados por año, el detalle individualizado de cada persona —nombres, nacionalidad, profesión, cargo, funciones y tiempo de permanencia en el país— y si cuentan con registro domiciliario ante el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP).

Presencia del personal militar en Bolivia

El documento también solicita información específica sobre la presencia de personal militar o de seguridad vinculado a estos países, incluyendo su grado, funciones desempeñadas y el marco legal que respalda su estancia en territorio boliviano, así como copias o referencias de los acuerdos, convenios o instrumentos internacionales que sirvieron de base para dichas acreditaciones.

Según el texto citado por Infobae, el objetivo de la solicitud es “transparentar la política exterior del Estado, garantizar el respeto a la soberanía nacional, evaluar el alcance y la naturaleza de la presencia diplomática extranjera en el país y permitir a la Comisión ejercer de manera efectiva su función fiscalizadora”.

El pedido se produce en un momento de reconfiguración geopolítica para Bolivia, que recientemente restableció relaciones diplomáticas plenas con Estados Unidos tras años de distanciamiento y ha manifestado su intención de alinearse con países que “tengan la democracia como principio”.

El actual gobierno, encabezado por el presidente Rodrigo Paz, surgido de las elecciones de 2025, ha expresado su interés en una política exterior orientada a la reinserción de Bolivia en la comunidad democrática internacional, lo que ha reavivado el debate sobre la influencia de actores extracontinentales en la región.

Expectativa política

La presencia y actividad de diplomáticos y personal asimilado de Cuba, Venezuela, Irán y Rusia ha sido objeto de controversia tanto dentro de Bolivia como en el entorno internacional, en especial por la presión de Estados Unidos para limitar la influencia de estos países en América Latina.

Informes recientes mencionan a Venezuela como un bastión de cooperación en materia de inteligencia y defensa con aliados extracontinentales, mientras que en enero de 2026 el canciller ruso advirtió sobre supuestas amenazas contra Cuba, reflejando la persistencia de tensiones geopolíticas en el hemisferio.

En 2024, Cuba y Bolivia fueron invitadas a unirse al bloque de los BRICS, hecho que consolidó la percepción de un alineamiento estratégico en el escenario global. Ahora, la presidenta de la Comisión de Política Internacional, Nathaly Tovias Claure, deberá admitir la solicitud y convocar al canciller, un paso que podría abrir un debate político de alto impacto.

La expectativa está centrada en la respuesta del Ejecutivo, que deberá aclarar el alcance y las características de la presencia de funcionarios de países con los que Bolivia ha mantenido históricamente relaciones marcadas por una profunda división interna.

