BID anuncia nuevo paquete de préstamos al gobierno de Bolivia

LA PAZ - El Banco Interamericano de Desarrollo ( BID ) anunció este martes un nuevo paquete de ayuda financiera para Bolivia de hasta 4.500 millones de dólares en el período 2026-2028, casi seis veces más de lo recibido en los últimos tres años.

Bolivia, con un dato de inflación del 20% en 12 meses a diciembre, importaba combustibles para subsidiarlos en el mercado interno, una política que agotó las reservas en dólares del país y disparó el costo de vida.

"Estamos construyendo un paquete de hasta 4.500 millones" de dólares para el próximo trienio, dijo el presidente del BID, Ilan Goldfajn, en una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno junto al presidente Rodrigo Paz.

Su visita a Bolivia es la primera de un jefe del BID al país andino en 15 años.

Desde que asumió el poder en noviembre, Paz se ha acercado a organismos internacionales de crédito.

"Seguridad jurídica"

La cooperación, según Goldfajn, se destinará para varios rubros como minería, energía, medio ambiente, turismo y a crear condiciones para generar seguridad jurídica en el país.

El presidente Paz consideró como un gran logro el principio de este entendimiento.

Resaltó que con su gestión el país "cerró una etapa de 20 años" de gobiernos izquierdistas que veían al Estado como "un instrumento político".

La reunión se realizó un día después de que su administración firmara un acuerdo con sindicatos para frenar las protestas sociales que se opusieron a un decreto de reformas económicas.

La futura asistencia llegará en momentos en que Bolivia busca salir de una profunda crisis económica, la mayor en 40 años.

Bolivia y el BID aún deben formalizar el acuerdo, sin fecha prevista.

