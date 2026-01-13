martes 13  de  enero 2026
ACUERDOS

BID anuncia nuevo paquete de préstamos al gobierno de Bolivia

La futura asistencia del Banco Interamericano de Desarrollo llegará en momentos en que Bolivia busca salir de una profunda crisis económica, la mayor en 40 años

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz (der.), saluda al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, antes de una conferencia de prensa en el Palacio Quemado, en La Paz, el 13 de enero de 2026. (Foto: Jorge BERNAL / AFP)

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz (der.), saluda al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, antes de una conferencia de prensa en el Palacio Quemado, en La Paz, el 13 de enero de 2026. (Foto: Jorge BERNAL / AFP)

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA PAZ - El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció este martes un nuevo paquete de ayuda financiera para Bolivia de hasta 4.500 millones de dólares en el período 2026-2028, casi seis veces más de lo recibido en los últimos tres años.

Bolivia, con un dato de inflación del 20% en 12 meses a diciembre, importaba combustibles para subsidiarlos en el mercado interno, una política que agotó las reservas en dólares del país y disparó el costo de vida.

Lee además
 El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, habla al anunciar nuevas medidas económicas el 25 de noviembre de 2025 en la Casa Grande del Pueblo en La Paz. El nuevo gobierno de Bolivia, liderado por el centroderechista Rodrigo Paz, anunció el martes que propondrá al Congreso una reducción del 30% del gasto fiscal y la eliminación de impuestos como medidas iniciales para estabilizar el país, sumido en su peor crisis económica en cuatro décadas.
MEDIDAS

Bolivia en "emergencia económica", pone fin a subsidios a los combustibles
El nuevo Gobierno de Bolivia, que preside Rodrigo Paz,  asumió un país profundamente herido en su economía, en sus reservas, y sin dólares
CONFLICTO

En Bolivia al menos ocho personas fueron detenidas en protesta contra fin del subsidio al diésel

"Estamos construyendo un paquete de hasta 4.500 millones" de dólares para el próximo trienio, dijo el presidente del BID, Ilan Goldfajn, en una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno junto al presidente Rodrigo Paz.

Su visita a Bolivia es la primera de un jefe del BID al país andino en 15 años.

Desde que asumió el poder en noviembre, Paz se ha acercado a organismos internacionales de crédito.

"Seguridad jurídica"

La cooperación, según Goldfajn, se destinará para varios rubros como minería, energía, medio ambiente, turismo y a crear condiciones para generar seguridad jurídica en el país.

El presidente Paz consideró como un gran logro el principio de este entendimiento.

Resaltó que con su gestión el país "cerró una etapa de 20 años" de gobiernos izquierdistas que veían al Estado como "un instrumento político".

La reunión se realizó un día después de que su administración firmara un acuerdo con sindicatos para frenar las protestas sociales que se opusieron a un decreto de reformas económicas.

La futura asistencia llegará en momentos en que Bolivia busca salir de una profunda crisis económica, la mayor en 40 años.

Bolivia y el BID aún deben formalizar el acuerdo, sin fecha prevista.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

¿Quién controla al poder? Elecciones judiciales en Bolivia y México

Número dos del chavismo regresa a red X bloqueada en Venezuela por Maduro

Ministro de Defensa de Colombia visita EEUU con agenda sobre narcotráfico

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Carlos Orense, acusado de narcotraficante por EEUU
NARCOTRÁFICO

EEUU condena a cadena perpetua a narcotraficante vinculado al régimen de Venezuela

Dariel Fernández recaudador de impuesto de Miami-Dade.
SANCIONES A INFRACTORES

Miami-Dade advierte sanciones contra escuelas de tránsito ilegales

Daniella Levine-Cava, alcaldesa del condado Miami-Dade.
MENSAJE URGENTE

Levine Cava insta a Trump a oficializar liderazgo de González y Machado y reactivar el TPS para venezolanos

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, vestido con uniforme militar
PERSECUCIÓN

Diosdado Cabello convierte el Comando Antidrogas de Venezuela en un centro de tortura y represión

Pasajeros transitan por el Aeropuerto Internacional de Miami.
MUNDO

Conozca las ciudades más peligrosas del mundo en 2026

Te puede interesar

La política de aranceles del presidente Donald J. Trump ha cambiado el comercio mundial.
EEUU

Fuerte caída del déficit fiscal en el cuarto trimestre de 2025 gracias a aranceles

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El expresidente de Estados Unidos, el demócrata Bill Clinton, y su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, sonríen mientras el presidente Donald Trump habla después de ser juramentado como el 47º presidente en la Rotonda del Capitolio de EEUU, en Washington, DC, el 20 de enero de 2025.
Investigación

Expresidente Clinton rehúsa comparecer en una audiencia en el Congreso por el caso Epstein

Imagen de una gasolinera de la petrolera CITGO en Estados Unidos.
REMATE

Apelan venta forzosa de petrolera venezolana Citgo en EEUU

Vista de Alligator Alcatraz por dentro. 
JUSTICIA

Desestiman demanda contra centro 'Alligator Alcatraz' tras acuerdo de expulsión del demandante

Decenas de cuerpos tendidos dentro del Centro de Diagnóstico y Laboratorio Forense de la provincia de Teherán en Kahrizak. Familiares buscan a sus seres queridos.
Protestas

Régimen iraní bloquea internet para ocultar la magnitud de la represión; cifra de muertos superaría los 6.000