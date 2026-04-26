domingo 26  de  abril 2026
CORONA

Visita de Carlos III a EEUU se encuentra en entredicho tras tiroteo en cena de corresponsales

Los monarcas viajarían a Washington, D.C. para una visita de cuatro días vinculada al 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos del Reino Unido

Recordamos con profunda tristeza a los 52 inocentes asesinados en estos actos de maldad insensata, y el dolor persistente de sus seres queridos, declaró Carlos III

"Recordamos con profunda tristeza a los 52 inocentes asesinados en estos actos de maldad insensata, y el dolor persistente de sus seres queridos", declaró Carlos III

AFP/ Jane Barlow/ Pool
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La visita a Estados Unidos que el rey Carlos III y su esposa, la reina Camila, tenían programada para el 27 de abirl, podría no llevarse a cabo, luego del tiroteo ocurrido este fin de semana durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

Los monarcas viajarían a Washington, D.C. para una visita de cuatro días vinculada al 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos del Reino Unido, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores británico.

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Sin embargo, el viaje podría no llevarse a cabo luego de que la noche del 25 de abril se suscitara un tiroteo durante la cena de corresponsales que ofrecía la Casa Blanca. En el altercado un un agente del Servicio Secreto resultaró herido.

¿Habrá viaje?

Un portavoz del Palacio de Buckingham dijo a la revista People: "Su Majestad está siendo informado en todo momento de los acontecimientos y se siente muy aliviado al saber que el Presidente, la Primera Dama y todos los invitados han resultado ilesos".

"A lo largo del día se celebrarán varias reuniones con nuestros colegas estadounidenses y nuestros respectivos equipos para analizar en qué medida los acontecimientos del sábado por la noche pueden o no afectar a la planificación operativa de la visita", siguió el portavoz.

Según conoció People, Carlos III y Camila se pusieron en contacto en privado con Donald Trump y Melania Trump tras el incidente.

Por los momentos no se ha cancelado oficialmente la visita de los reyes.

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