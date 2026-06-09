FBI busca a mujer acusada de participar en fraude de $34 millones con fondos por COVID-19

El FBI ofrece una recompensa de hasta $150,000 por información que conduzca al arresto y condena de la sospechosa.

MIAMI. – Una mujer acusada de participar en una operación que habría obtenido de manera fraudulenta más de 34 millones de dólares de programas federales de asistencia creados durante la pandemia del COVIDD-19 fue incorporada a una nueva lista nacional de fugitivos impulsada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) para rastrear a personas buscadas por delitos económicos de gran escala.

La señalada fue identificada como Elaine Angene Escoe, de 41 años, quien integra el primer grupo de ocho individuos incluidos en la iniciativa anunciada recientemente por el director del FBI, Kash Patel.

De acuerdo con documentos judiciales, Escoe está vinculada a una red que entre mayo de 2020 y noviembre de 2021 habría utilizado información falsa para obtener recursos de distintos programas de alivio económico implementados por el gobierno federal durante la emergencia sanitaria.

La acusación sostiene que la red crimnial presentó más de 90 solicitudes relacionadas con mecanismos de asistencia destinados a empresas afectadas por la pandemia, entre ellos el Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP), los Préstamos por Desastre por Daños Económicos (EIDL), el Fondo de Revitalización para Restaurantes (RRF) y la Subvención para Operadores de Recintos Cerrados (SVOG).

Según los investigadores, los formularios incluían datos falsificados sobre cantidad de empleados, gastos de nómina e ingresos comerciales con el propósito de acceder a fondos para los que no calificaban.

Elaine Angene Escoe El FBI ofrece una recompensa de hasta $150,000 por información que conduzca al arresto y condena de la sospechosa. TOMADA DEL SITIO OFICIAL DEL FBI

Las pesquisas apuntan a que la maniobra provocó desembolsos indebidos por aproximadamente $34 millones, incluidos más de $29 millones procedentes del programa PPP, además de millones de dólares adicionales provenientes de otras iniciativas federales.

Los fiscales alegan que, una vez recibido el dinero, parte de los recursos fueron transferidos entre cuentas controladas por los implicados, retirados en efectivo o movidos mediante operaciones destinadas a ocultar su origen.

La acusada enfrenta cargos federales relacionados con fraude electrónico, conspiración, ocultamiento red activos y operaciones de lavado de dinero transaccional.

La agencia federal informó que Elaine Angene Escoe fue vista por última vez en el condado de Palm Beach el 3 de junio de 2025. Dos días después debía comparecer ante un tribunal, pero no se presentó. Una orden federal de arresto había sido emitida previamente en su contra el 22 de mayo de ese mismo año.

Las autoridades indicaron además que utiliza los alias “Annie” y “Annie Palmer”.

El FBI ofrece una recompensa de hasta $150,000 por información que conduzca a su arresto y condena. Cualquier persona que conozca su paradero o posea datos relevantes sobre el caso puede comunicarse con la agencia al 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324).