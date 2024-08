Dirigente chavista responsabiliza a Diosdado Cabello por posibles daños a su seguridad

El dirigente, que inicialmente apoyó al presidente Hugo Chávez y fue un firme defensor del oficialismo, experimentó una ruptura con el régimen de Maduro hace casi una década. Esta separación se acentuó tras la revalidación del registro de su partido REDES en 2017, un acto que él atribuye a represalias por su disidencia política.

La reciente disputa se intensificó después de que el CNE proclamó a Maduro como ganador, sin proporcionar evidencia del escrutinio, por un supuesto hackeo de su sistema de votación automatizado. Contrariamente, la oposición liderada por María Corina Machado difundió más del 80% de las actas, recopiladas por testigos electorales, que confirman una victoria de Edmundo González Urrutia con un 67% frente al 30% de Maduro. Además, Barreto y el movimiento Centrados en la Gente también cuentan con una muestra significativa de comprobantes que apuntan a la derrota de Maduro.

En tal sentido, Barreto argumentó que, dado el poder que Cabello ejerce sobre el Estado y los medios, existe un riesgo considerable para su integridad y la de su familia, así como para sus compañeros de partido y sus aliados políticos. Además, se declaró en una situación de indefensión jurídica, dado que considera que las instituciones del Estado están siendo utilizadas para deslegitimar y atacar a sus opositores de manera injusta y contraria a la Constitución.

“Diosdado, tú estás acostumbrado a malponer a la gente, a malandrear a la gente, a intimidar a la gente. Yo no me le asusté a Carmona y no me escondí. Hubo los que sí se escondieron. Yo no me voy a esconder. Diosdado, te hago responsable de lo que me pueda pasar a mí y a mi familia, de lo que le pueda pasar a mis compañeros de REDES y de Centrados, de lo que le pueda pasar a Enrique Márquez. Me declaro en indefensión jurídica. Tú tienes todo el poder del Estado y las instituciones, tienes el poder de los medios para aplastar moralmente a la gente, violando la Constitución y el artículo 64, que habla del derecho a la reputación y al honor. Lo que cualquier espontáneo me haga o lo que tú me mandes a hacer va a ser tu responsabilidad”, puntualizó.

Venezolano Juan Barreto denuncia amenazas de muerte de Diosdado Cabello y Nicolás Maduro ¡¡SOLO POR PEDIR LAS ACTAS!! ATENCIÓN ¡La dictadura está desesperada! ¡Caerán! ¡Falta un poquito más! ¡Vamos Corina y Edmundo!



FUENTE: REDACCIÓN/El País