Exrector del CNE se niega a firmar acta con el Supremo chavista y exige conteo de votos

CARACAS.- El candidato por el partido Centrados, Enrique Márquez, acudió este viernes a la convocatoria del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) chavista, sin embargo, se negó a firmar el acta emitida por la Sala Electoral para que los postulantes reconozcan los resultados de la elección presidencial, debido a que no fue notificado y que no entiende los motivos.

El exrector del CNE durante el periodo 2021-2023, señaló que se negó a firmar el acata, debido no le fue entregada una copia del amparo solicitado por el líder chavista, y aseguró que asistió al tribunal para conocer de qué se trataba la citación, pero se va a ir sin saberlo a profundidad.

"Me voy como vine, sin saber exactamente de qué se trata esto. Pero ratifico mi compromiso firme con la Constitución Nacional, con la paz, mi compromiso con la voluntad popular expresada el 28 de julio”, expresó Márquez en su derecho de palabra en la sede del TSJ en Caracas. "¿Contra qué concurre el presidente de la República? ¿Contra su propia reclamación?”, cuestionó.

Reta al CNE

Asimismo, exigió al Consejo Nacional Electoral (CNE) que publiquen las actas que soportan los dos boletines que dan como ganador al oficialista Nicolás Maduro, "y que esto se el inicio de un proceso de paz, de reconciliación y de posibilidades para nuestro país".

“Espero que esto no sea utilizado para que el CNE se esconda bajo las togas de los magistrados. Las actas son fundamentales para la transparencia, para la paz. Exijo transparencia, que se publiquen los resultados y que sea un inicio de paz para el país", enfatizó.

A su vez, informó que solicitó al máximo tribunal una auditoría de las elecciones presidenciales. "Asistiré y dejaré constancia de la falta de transparencia de la citación, me daré por citado formalmente, solicitaré me sea entregada copia del recurso, copia del auto de admisión, y de las pruebas que hubiesen sido presentadas y, pediré me sea concedido un plazo prudencial para presentar mi opinión frente al fondo del recurso planteado", expuso.

Márquez fue parte del Movimiento 20 para luego unirse al partido La Causa R, un partido sindicalista. En el año 2000, resultó electo como diputado de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela y se opuso al gobierno de Hugo Chávez.

Se unió al partido Un Nuevo Tiempo (UNT) en 2006 y apoyó la candidatura del también zuliano Manuel Rosales, quien se medía contra Chávez. Fue vicepresidente ejecutivo de UNT hasta 2018, año en el que fue destituido y suspendido por apoyar al candidato Henri Falcón en las cuestionadas elecciones presidenciales de ese año.

El acto del ente judicial se realizó con la ausencia de abanderado de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo González Urrutia, presidente electo según datos de la oposición, quien no asistió ni envió representante.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/VPITV/status/1819446505171796206&partner=&hide_thread=false #AHORA | "¡Exijo publicar los resultados" de las #PresidencialesVE2024, dijo @ENRIQUEMARQUEZP, quien se negó a firmar el acta del procedimiento que se desarrolla este viernes desde el TSJ.



Conéctate #VPItv: https://t.co/98cT867wjJ pic.twitter.com/j6KNnyqG5P — VPItv (@VPITV) August 2, 2024

@Lydr05

FUENTE: Con información de VPI y La Patilla