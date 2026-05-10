Trump afirma que EEUU necesitaría solo dos semanas para atacar "objetivos restantes" en Irán

WASHINGTON — El presidente Donald Trump afirmó en una entrevista emitida el domingo que solo tomaría dos semanas atacar "cada uno de los objetivos" restantes en Irán, y añadió que la república islámica ya está "militarmente derrotada".

En la entrevista con la periodista independiente Sharyl Attkisson —la cual fue grabada la semana pasada—, también calificó a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) como un "tigre de papel" y acusó a los aliados de Washington de no haberle prestado asistencia en la campaña contra Teherán. "No estuvieron allí para ayudar", reiteró.

Estos comentarios se conocen luego de que Irán anunciara, este domingo, que ha respondido a la última propuesta estadounidense para poner fin a un conflicto que comenzó el 28 de febrero con ataques de Estados Unidos e Israel.

"Están militarmente derrotados. En su propia mente, tal vez no lo sepan. Pero creo que sí lo saben", dijo Trump en la entrevista.

Dos semanas

Sugirió que el ejército estadounidense podría "intervenir durante dos semanas más y atacar cada uno de los objetivos. Tenemos ciertos objetivos que deseábamos alcanzar —y probablemente ya hemos atacado el 70% de ellos—, pero tenemos otros que, hipotéticamente, podríamos atacar".

"Pero incluso si no hiciéramos eso, ya saben, serían solo los toques finales", lanzó.

EEUU vigila el Uranio

Trump aseguró que la Fuerza Espacial norteamericana está siguiendo con sus satélites la situación actual del uranio enriquecido de Irán que está sepultado entre los escombros de los ataques estadounidenses de 2025 y avisó a las autoridades iraníes de que no se les ocurra acercarse al lugar para extraerlo o, de lo contrario, "volará todo por los aires".

Trump se refiere a unos 400 kilos de uranio enriquecido al 60% que, según la versión estadounidense, quedó sepultado bajo toneladas de escombros tras la ola de bombardeos que desencadenó en verano del año pasado contra las instalaciones nucleares de Fordo, Natanz y, especialmente, Isfahán.

La agencia nuclear de la ONU, el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) está bastante segura de que Irán todavía no ha comenzado operación alguna para trasladar el uranio enterrado en Isfahán (unos 200 kilos, aproximadamente la mitad de la cantidad total), pero el director de la agencia, Rafael Mariano Grossi, reconoció que, dado que Irán no ha admitido la presencia de inspectores de la organizacón, todo se mueve en el terreno de la conjetura.

En cualquier caso, y durante su entrevista con el programa de TV Full Measure, Trump se ha declarado convencido de que Estados Unidos se hará con el uranio "en algún momento". "Lo tenemos vigilado. Hice una cosa llamada Fuerza Espacial que está vigilándolo. Como alguien se acerque al lugar, todo volará por los aires", amenazó el presidente norteamericano.

Irán y EEUU están ahora bajo un delicado alto el fuego tras el estallido a finales de febrero de su último conflicto, menos de un año después de la ola de bombardeos norteamericanos contra las instalaciones nucleares del país el pasado verano.

En las negociaciones de paz que están ocurriendo ahora, el programa nuclear iraní tiene un carácter prioritario, en particular este uranio enriquecido que podría ser empleado para la fabricación de una bomba atómica. Irán, el principal patrocinador del terrorismo en el mundo, lleva años asegurando que su programa tiene intenciones pacíficas y que está en su derecho legítimo a desarrollar esta tecnología, sin embargo, prohíbe la vigilancia de la ONU.

FUENTE: Con información de AFP y Europa Press