Detienen a presunto autor de ataque bomba en Colombia

BOGOTÁ.- El Ejército de Colombia detuvo este martes a un combatiente de las disidencias de las FARC lideradas por alias "Iván Mordisco", sospechoso del atentado con bomba perpetrado a finales de abril en la Vía Panamericana, una de las principales carreteras del país, que dejó cerca de 20 de muertos.
El comandante general de las Fuerzas Armadas, Hugo López Barreto, anunció en un comunicado la captura del hombre, identificado como alias "Mono o Wilmer’", integrante del Bloque Occidental Jacobo Arenas de estas disidencias.
Según explicó Barreto, este grupo armado es “responsable de la acción terrorista en Cajibío, en el Cauca, que cobró la vida de 20 colombianos” el pasado 25 de abril. Agregó que el detenido se desempeñaba como cabecilla de finanzas y testaferro de la estructura, además de encargarse de la adquisición de drones y material de guerra, utilizados para atacar a la población civil y a las tropas.
Terrorismo
El comandante de las Fuerzas Armadas destacó la captura del "Mono", al considerarla un golpe contundente contra los grupos armados que financian y ejecutan acciones terroristas en el suroccidente del país.
El atentado ocurrió cuando un cilindro bomba cayó sobre un minibús que transitaba por la vía, lo que provocó además decenas de heridos y graves daños en la infraestructura de la zona, según informaron las autoridades locales.
FUENTE: Con información de Europa Press