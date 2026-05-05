Detienen a presunto autor de ataque bomba en Colombia

Agentes de la Sección de Investigación Criminal de la Policía de Colombia (SIJIN) inspeccionan un autobús incendiado tras la explosión de una bomba cerca de una base militar en Cali, departamento del Valle del Cauca, Colombia, el 24 de abril de 2026. Una persona resultó herida en un ataque contra una base militar en el suroeste de Colombia, según informó la autoridad sanitaria local el 24 de abril de 2026, un mes antes de las elecciones presidenciales.

Policía y militares de Colombia llegaron luego del ataque terrorista a un autobús en el Departamento del Cauca, que dejó siete muertos este sábado 25 de abril 2026.

BOGOTÁ.- El Ejército de Colombia detuvo este martes a un combatiente de las disidencias de las FARC lideradas por alias "Iván Mordisco", sospechoso del atentado con bomba perpetrado a finales de abril en la Vía Panamericana, una de las principales carreteras del país, que dejó cerca de 20 de muertos.

El comandante general de las Fuerzas Armadas, Hugo López Barreto, anunció en un comunicado la captura del hombre, identificado como alias "Mono o Wilmer’", integrante del Bloque Occidental Jacobo Arenas de estas disidencias.

Según explicó Barreto, este grupo armado es “responsable de la acción terrorista en Cajibío, en el Cauca, que cobró la vida de 20 colombianos” el pasado 25 de abril. Agregó que el detenido se desempeñaba como cabecilla de finanzas y testaferro de la estructura, además de encargarse de la adquisición de drones y material de guerra, utilizados para atacar a la población civil y a las tropas.

Terrorismo

El comandante de las Fuerzas Armadas destacó la captura del "Mono", al considerarla un golpe contundente contra los grupos armados que financian y ejecutan acciones terroristas en el suroccidente del país.

El atentado ocurrió cuando un cilindro bomba cayó sobre un minibús que transitaba por la vía, lo que provocó además decenas de heridos y graves daños en la infraestructura de la zona, según informaron las autoridades locales.

FUENTE: Con información de Europa Press