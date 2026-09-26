Venezuela advierte a Guyana que "no acatará" el fallo que emita la Corte Internacional sobre el Esequibo

Una mujer sostiene una bandera venezolana y un libro sobre la disputa del territorio de Esequibo en Caracas, el miércoles 29 de noviembre de 2023.

CARACAS.- El Gobierno interino de Venezuela ratificó el viernes a Guyana que "no acatará ninguna decisión" que emane de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la disputa territorial que mantienen desde hace un siglo por la región del Esequibo. Esto luego del exhorto que le hiciera Georgetown en la Asamblea General de las Naciones Unidas para que cumpla con el próximo dictamen.

"Venezuela ratifica su histórica posición de no reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para la dirimir la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba", señaló el canciller venezolano, Félix Plasencia.

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El funcionario indicó que "solo la negociación bilateral será el espacio legítimo y legal para resolver esta controversia histórica" con Guyana.

El Esequibo, un territorio donde se descubrió petróleo en 2015, está en el centro de una disputa entre ambos países desde el siglo XIX. La CIJ ha asumido el caso, pero Venezuela no reconoce su competencia sobre el expediente.

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, exhortó el jueves a Venezuela ante la Asamblea General de la ONU a acatar las decisiones de la Corte Internacional.

"A pesar de la verdad histórica claramente establecida en el Laudo Arbitral de 1899, que determinó la solución plena, perfecta y definitiva de nuestra frontera con Venezuela, hemos soportado provocaciones y agresiones reiteradas y prolongadas", indicó Ali.

Aseguró: "Guyana siempre ha defendido la solución pacífica de la controversia relativa a nuestra frontera con Venezuela".

Mensaje de Delcy Rodríguez

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, exhortó el miércoles a Guyana a negociar para dirimir la histórica controversia sobre el Esequibo, durante su discurso en la Asamblea General de la ONU.

En su discurso ante la Asamblea General de la ONU, Rodríguez llamó a Guyana "a resolver y volver a las negociaciones tal como lo ordena el Acuerdo de Ginebra".

Puntualizó: "Los acuerdos que más perduran son los que provienen de negociaciones bilaterales por encima de organismos externos".

FUENTE: Con información de EFE/AFP