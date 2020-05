Dominicanos dicen sentir "asfixia" por humo de incendio en Santo Domingo

"Usted no se imagina como salgo a comprar al supermercado, que me queda a escasas dos esquinas aquí, pero con el humo ni manejar podemos. Esto me está causando alergia, profusa tos y hasta falta de respiración en ocasiones. Soy una persona de más de 50 años y me siento aún más vulnerable ante la pandemia, sumado al estrés que está provocando el denso humo en la zona y el confinamiento por el coronavirus", según afirmó mediante conversación telefónica con quien suscribe.

Ciudadanos de todas las edades han manifestado "desesperación" por causa del humo e inclusive figuras públicas en República Dominicana, se unieron a decenas de residentes de la capital que salieron en sus vehículos hacia partes del interior del país, buscando un "poco de aire fresco" y ante temor de complicaciones respiratorias propias de este problema.

Alcaldesa del Distrito Nacional

Entre tanto, Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito se unió a las voces de la sociedad que instan a que "se resuelva la problemática lo más pronto posible" en el entendido de que "ello viene a agravar aún más la situación de salud ante el COVID en el país, ya que los camiones recolectores no pueden verter los desperdicios sólidos del Gran Santo Domingo y lo que empeora la higiene en la ciudad."

"Hemos estado colaborando con la extinción del incendio que afecta a Duquesa desde el martes pasado", urgiendo a las entidades con jurisdicción en la problemática a que "implemente las acciones correspondientes para detener este incendio".

Carolina Mejia on Twitter La solución al problema del Vertedero de Duquesa no espera más. pic.twitter.com/lbir1oyOhi — Carolina Mejia (@CarolinaMejiaG) May 3, 2020

Afirma que "todos los recursos que administra están disponibles para ayudar a la Comisión que administra el Vertedero y luchan juntos contra el siniestro", el cual empeora en un 80% la calidad del aire de la ciudad capital en momentos en que República Dominicana tiene 7,954 casos positivos del COVID y se han producido 333 fallecimientos por causa de la pandemia y donde la mayoría de los casos están registrados en el Gran Santo Domingo.

Desechos sólidos del Gran Santo Domingo estimados en 4,200 toneladas

En Duquesa, un vertedero que tiene más de 30 años, se vierten los desechos sólidos del Gran Santo Domingo, los que, según el especialista en Medio Ambiente, Jorge Rizek, recibe alrededor de "4,200 toneladas de basura diariamente y en algún momento desechos del área de Pedro Brand."

"Todo el día llegan a este vertedero unos 200 camiones de basura con todo tipo de inorgánicos, sin segregarse, con contenido químicos y médicos algunos que pueden ser la mayoría flamables. Entre el 2014 y el 2017 fue adquirido por un inversionista internacional y otra persona que adquirió la contraparte dominicana en un 20% de acuerdo con las leyes y además los terrenos donde opera Duquesa."

Rizek dijo que "en Duquesa se podrían sacar 500 mil libras de inorgánicos." En torno a los denominados "buzos" que operan en el vertedero, asegura que estima son un total de 900 que "todos los días llegan hasta allí para sacar materiales y buscarse el sustento familiar."

El fuego que lleva 6 días en Duquesa a pesar del esfuerzo por controlarlo de Unidades Humanitarias de Rescate del Ejército y Fuerza Aérea, Cuerpos de Bomberos del GSD y otros organismos, consume vertidos sólidos de todo tipo, provoca humo con concentraciones tóxicas que podrían afectar seriamente la salud de la población, según los expertos en la materia. Todo ello, sumado que el país sufre de una fuerte sequía en estos momentos.

