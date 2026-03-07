"El impacto de María Corina Machado en las calles será grandísimo"

CARACAS. María Corina Machado está dispuesta a asumir el reto de regresar a Venezuela a reunirse con su pueblo, así lo reafirmó, Edgard Rodríguez , coordinador de la organización Vente Venezuela en Estados Unidos.

El dirigente explicó que por razones de seguridad no se puede informar la fecha exacta de la llegada al país de la líder política y Premio Nobel de la Paz. También es información confidencial todo lo atinente a la organización de los recorridos.

Desde que el 1 de marzo, Machado posteó un video en sus redes anunciando la vuelta a la Patria, se han creado muchas expectativas entre los venezolanos.

“Es un reencuentro con el pueblo no una campaña porque todavía no hay fecha para las elecciones. El pueblo de Venezuela espera a su líder y es normal, es lo más lógico que María Corina Machado esté en Venezuela liderando este proceso de transición a la democracia”.

Rodríguez es consciente del peligro que enfrentaría Machado en sus recorridos por el país, pues hasta el momento no hay ninguna garantía por parte del régimen de Delcy Rodríguez para que no sea detenida y velar por su integridad física.

“Sabemos que María Corina corre un riesgo al estar en Venezuela, porque todavía el régimen sigue allí. Aún están presentes como Diosdado Cabello, el mando de los organismos de seguridad. El aparato represivo del régimen de Delcy Rodríguez está. No hay garantías, pero María Corina tiene también el respaldo de todo el pueblo de Venezuela que va a estar dispuesto a defenderla de ser necesario”, indicó Rodríguez.

No descarta que el gobierno del presidente Donald Trump exija al régimen venezolano algunas garantías para que Machado retorne a Venezuela y pueda recorrer el país.

“Mira, no descarto que vaya a ser una exigencia por parte del gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, hasta ahorita eso no se ha conversado. Por lo menos, no hay noticias públicas de que se haya dado una negociación de ese tipo”, puntualizó.

Vente Venezuela a tono

Rodríguez expuso que Vente Venezuela desde el punto de vista organizativo está en condiciones de responder a Machado en esta etapa que se dispone a recorrer el país.

“Sí, el partido está 100% preparado en todas sus estructuras, tanto dentro como fuera de Venezuela, para acompañar a María Corina a cualquier parte que ella indique y el equipo estratégico, también”, comentó.

Como ejemplo, citó el hito que se marcó en Venezuela en 2024 a nivel de organización, no solo electoral, sino también en el ámbito social y de alianzas partidistas. De acuerdo con su opinión, fue un hecho sin precedentes.

“Los comanditos, los 600K. Toda esa organización fue algo que en realidad marcó un antes y un después en la historia política del país”, describió.

“Se logró demostrar que los venezolanos que están con el cambio son la mayoría y ahí están las actas como prueba. Están resguardadas en el Banco Central de Panamá”, acotó.

El paso a la democracia total

Rodríguez ve un nuevo capítulo en la historia de Venezuela, el paso de la transición hacia la democracia total y absoluta, y para eso, los venezolanos deben votar.

Espera, al igual que Machado, que al momento de celebrarse nuevas elecciones presidenciales en Venezuela exista otro Consejo Nacional Electoral. Que se produzcan cambios como ya está pasando en diferentes instituciones y niveles.

“Por supuesto, aspiramos a que cuando se hagan las elecciones sean con todas las garantías y en mejores condiciones que las que hubo en julio de 2024, cuando Maduro era presidente de facto”, señaló.

Está convencido de que la planificación del gobierno de Estados Unidos en relación con Venezuela está bastante estudiada y analizada, pero advierte que más allá de eso, el propio pueblo tiene sus demandas y dinámica interna.

“Por supuesto, lo que se haga será de manera articulada, pero previendo que la transición no se dilate innecesariamente y que cuando las condiciones estén dadas se lleven a cabo las elecciones como se espera”, indicó.

Apuntó que la presencia de María Corina nuevamente en las calles de Venezuela va a determinar un punto de inflexión. “El impacto va a ser grandísimo”, afirmó.

Vaticina que, así como llenó las calles del país de una manera sin precedentes, volverá a suceder con estos nuevos recorridos, cuyo financiamiento saldrá de cada uno de los venezolanos.

“Esto se ha hecho con el aporte de todos y de cada uno de los venezolanos. Aquí no ha habido aportes de grandes empresarios ni nada que se le parezca”.

Se harán tal como se hizo la campaña en 2024, con los aportes del pueblo.

