ONG denuncia que chavismo amedrenta a presas políticas a cambio de amnistía

No puede haber reconciliación ni paz si los que están en el poder revictimizan a hombres y mujeres privados de libertad, dijo la ONG Observatorio de Prisiones

Diego Casanova (C), familiar de un preso político, interviene durante una rueda de prensa en Caracas el 23 de febrero de 2026. Más de 200 presos políticos venezolanos se encontraban en huelga de hambre el 22 de febrero de 2026 para exigir su liberación en el marco de una nueva ley de amnistía que excluye a muchos de ellos.

Diego Casanova (C), familiar de un preso político, interviene durante una rueda de prensa en Caracas el 23 de febrero de 2026. Más de 200 presos políticos venezolanos se encontraban en huelga de hambre el 22 de febrero de 2026 para exigir su liberación en el marco de una nueva ley de amnistía que excluye a muchos de ellos.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS. - El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que presas políticas recluidas en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) "para dar nombres y apellidos de supuestos implicados en distintos casos a cambio de recibir la amnistía". Según la ONG, estas presiones fueron hechas por una comisión del régimen chavista que dirige como encargada Delcy Rodríguez.

"Estas acciones recurrentes del régimen son utilizadas para quebrar a los presos políticos y a sus familiares, lo que constituye un acto de tortura. No puede haber reconciliación ni paz si quienes están en el poder siguen revictimizando a hombres y mujeres privados de libertad, y a sus seres queridos, quienes desde afuera han mantenido una lucha inalcanzable para visibilizar las constantes violaciones a los derechos humanos que comete el régimen de Delcy Rodríguez", dijo la organización en la red social X.

La ONG señaló que esta situación atemoriza a los familiares que tienen a sus seres queridos en las cárceles de Rodeo I y Yare II. "Responsabilizamos al régimen y al ministro del Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, de la integridad física y psicológica de los presos políticos y de sus parientes, son responsables de la tortura sistemática que han aplicado en los centros penitenciarios de Venezuela", puntualizaron.

Exigen igualdad

Por su parte, Justicia, Encuentro y Perdón dijo la noche del viernes 6 de marzo que recibieron versiones según las cuales las visitas de representantes del régimen a las presas políticas que están en el INOF fueron percibidas como una oportunidad para ser escuchadas o para que se abrieran posibilidades de revisión o eventual aplicación de medidas contempladas en la ley.

"Valoramos que en determinados casos pueda estarse avanzando hacia la libertad de algunas personas detenidas por razones políticas. No obstante, esta doble percepción de lo ocurrido pudiera interpretarse como demostración de la discrecionalidad en el abordaje de distintos casos, lo cual nos pone en posición de insistir en el principio de igualdad ante la ley, rector de todo Estado de derecho", sostuvo la ONG,

También ratificaron que su compromiso es con todas las personas privadas de libertad por razones políticas "y anhelamos imparcialidad y no una posición sesgada ante determinados grupos de víctimas. Seguiremos exigiendo igualdad, respeto, transparencia en los procesos y que la libertad y la justicia alcancen por igual a todas las personas privadas de libertad por motivos políticos. Una vida y una libertad vale tanto como todas".

FUENTE: Con información del Observatorio Venezolano de Prisiones/Justicia, Encuentro y Perdón

