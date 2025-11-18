martes 18  de  noviembre 2025
SUCESOS

Dos turistas mexicanos y tres europeos mueren por ventisca en Patagonia chilena

Los turistas fueron sorprendidos por una ventisca cuando recorrían el parque natural, a unos 2.800 km al sur de Santiago de Chile

Vista del Parque Nacional Torres del Paine en la región de Magallanes, al sur de Chile, el 16 de abril de 2019. Dos mexicanos fallecieron y siete personas desaparecieron tras una tormenta de nieve que azotó la reserva natural patagónica de Torres del Paine, el destino turístico extranjero más visitado de Chile, según informaron las autoridades el 18 de noviembre de 2025.

ANA FERNANDEZ / AFP

ANA FERNANDEZ / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SANTIAGO - Dos turistas mexicanos y tres europeos murieron a causa de una ventisca en las Torres del Paine, la reserva natural más visitada en la Patagonia chilena, según autoridades.

Otros cuatro que habían desaparecido fueron hallados con vida, pero de momento se desconocen sus nacionalidades y las condiciones en las que se encuentran.

"Tenemos que informar de cinco personas fallecidas", dos mexicanos, dos alemanes y una británica, dijo a la prensa José Antonio Ruiz, delegado presidencial en la región de Magallanes.

Los turistas fueron sorprendidos el lunes por la ventisca cuando recorrían el parque natural, a unos 2.800 km al sur de Santiago, famoso por sus macizos de granito, lagos y fauna silvestre.

Ruiz agregó que "ya se iniciaron las conversaciones con los cónsules correspondientes para la repatriación de los cuerpos".

Inicialmente, se había reportado la muerte de los dos mexicanos.

Un equipo de militares y policías apoyó las labores de búsqueda de los turistas, de acuerdo con el informe inicial suministrado por el delegado presidencial.

"Senderismo"

En noviembre el parque se abre a los turistas que realizan senderismo. Uno de los circuitos más conocidos es el que rodea los macizos del Paine, y que demora un poco más de una semana.

En 2024, más de 367.000 turistas recorrieron la reserva, según la Corporación Nacional Forestal (Conaf). Torres del Paine fue declarada reserva de la biósfera por la Unesco.

Para estos días hay pronósticos de vientos de hasta 120 km por hora con precipitación de aguanieve, lo que complica la visibilidad de los senderistas.

Con estas condiciones, las personas que están caminando "se salen del sendero que está demarcado, pero al tener este viento blanco, se desorientan", Juan Carlos Andrades, director Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) de Magallanes.

FUENTE: Con información de AFP

