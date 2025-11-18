martes 18  de  noviembre 2025
Príncipe de Arabia Saudita promete inversiones por $1 billón en EEUU

El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán, prometió a Donald Trump inversiones por valor de 1 billón de dólares en Estados Unidos, durante un encuentro entre ambos el martes en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump dialoga con el príncipe heredero saudita Mohamed bin Salmán en la Casa Blanca.

SAUL LOEB / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

"Creemos en el futuro de Estados Unidos. Creo, señor Presidente, que hoy y mañana podemos anunciar que vamos a aumentar esos 600.000 millones a casi 1 billón de dólares para inversión", declaró en el Despacho Oval, un gesto que fue aplaudido por Trump.

Trump recibió calurosamente al príncipe cuando este llegó a la Casa Blanca el martes por la mañana para una pomposa ceremonia de bienvenida, que incluyó un desfile aéreo militar y música de una banda de los marines estadounidenses.

Las relaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudita se vieron afectadas por el asesinato de Khashoggi, un feroz crítico del reino.

Siete años después, la crisis diplomática ha dado un giro. Trump ha reforzado su apoyo al príncipe heredero de 40 años, al que considera una figura indispensable para el reordenamiento en Medio Oriente en las próximas décadas. Por su parte, el príncipe niega su participación en el asesinato de Khashoggi, un ciudadano saudita que residía en Virginia y elogia el gran trabajo monumental del presidente Trump por la paz, el desarrollo y el entendimiento.

FUENTE: Con información de AFP.

