lunes 17  de  noviembre 2025
Seguridad

Primera ministra de Trinidad y Tobago afirma que EEUU nunca ha solicitado lanzar ataques contra Venezuela

"Estados Unidos NUNCA pidió usar nuestro territorio para lanzar ataques contra el pueblo de Venezuela", afirmó la primera ministra de Trinidad y Tobago

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, habla durante el Debate General de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York el 26 de septiembre de 2025.

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, habla durante el Debate General de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York el 26 de septiembre de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PUERTO ESPAÑA — La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, aliada del presidente Donald Trump, aseguró el lunes que Washington "nunca pidió" usar el archipiélago para lanzar ataques contra Venezuela, mientras marines estadounidenses realizan ejercicios en su país.

Desde agosto, Washington mantiene en el Caribe una importante presencia militar con, entre otros, media docena de buques de guerra, oficialmente para combatir el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Lee además
El ayatolá de Irán Alí Jamenei.
CONFRONTACIÓN

Irán ordena abrir acciones legales contra EEUU, alega papel en la ofensiva de Israel
Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
VOLAR CON NORMALIDAD

FAA pone fin a reducciones de vuelos y anuncia retorno a la normalidad en espacio aéreo de EEUU

"Estados Unidos NUNCA pidió usar nuestro territorio para lanzar ataques contra el pueblo de Venezuela. El territorio de Trinidad y Tobago NO será usado para lanzar ataques contra el pueblo de Venezuela", escribió la primera ministra en la mensajería WhatsApp en relación a los ejercicios militares.

"Trinidad y Tobago no participará en ningún acto que pueda dañar al pueblo venezolano. Continuamos manteniendo relaciones pacíficas con el pueblo de Venezuela", agregó.

El dictador venezolano, Nicolás Maduro, considera el despliegue estadounidense en el Caribe una "amenaza" y tachó los ejercicios de "irresponsables".

Problemas urgentes

Estas maniobras, que deben llevarse a cabo hasta el viernes, son las segundas en menos de un mes entre Washington y el pequeño archipiélago anglófono situado a unos diez kilómetros de Venezuela.

El presidente Donald Trump dijo el lunes que hablará en algún momento con Maduro y no descartó la posibilidad de enviar tropas estadounidenses al país sudamericano.

"En algún momento, hablaré con él", dijo Trump a periodistas en la Oficina Oval. Consultado sobre si descartaba el envío de tropas estadounidenses a Venezuela, respondió: "No, no lo descarto, no descarto nada".

Persad-Bissessar también afirmó apoyar discusiones entre Trump y Maduro. "La mejor manera de resolver los problemas es mediante el diálogo", sostuvo.

"Hay muchos problemas urgentes. Está el problema del narcotráfico (...) y de la trata de personas. Está el problema de las elecciones que no son ni libres ni justas", dijo la primera ministra sobre su vecino.

Añadió que "está el problema de las pandillas peligrosas que siembran el caos en otros países", y el "problema de una crisis humanitaria donde millones huyen de regímenes opresivos".

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
Te puede interesar

Esuatini confirma que recibió 5,1 millones de dólares para aceptar a deportados de EEUU

Grupo IDEA reconoce a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela

Candidato opositor hondureño anuncia que romperá relaciones con Venezuela si gana los comicios

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Agentes de ICE, el FBI y la DEA durante un operativo arrestan a un extranjero indocumentado acusado de cometer crímenes.
SEGURIDAD

FBI alerta sobre delincuentes que se hacen pasar por agentes de ICE para secuestrar y robar en varios estados

El presidente de EEUU, Donald J. Trump. 
NARCOTRÁFICO

Aviso determinante de Trump a Maduro: puede recibir igual trato que Irán y Al Qaeda, asegura experto

Víctor Rosario Miranda.
SUCESOS

Arrestan a aspirante a la alcaldía de Miami-Dade tras persecución en Brickell

Ecuatorianos acudieron a las urnas para votar en el referéndum. 
Crisis de seguridad

Ecuatorianos rechazan nueva Constitución y el retorno de bases militares extranjeras, un revés para Noboa

Esta fotografía, tomada el 11 de septiembre de 2023, muestra a la primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, esperando la llegada del presidente de Francia, Emmanuel Macron (no aparece en la foto), a su oficina durante su visita de dos días a Dhaka. 
JUSTICIA

Pena de muerte para exprimera ministra de Bangladés por represión de disturbios de 2024

Te puede interesar

Agentes de ICE, el FBI y la DEA durante un operativo arrestan a un extranjero indocumentado acusado de cometer crímenes.
SEGURIDAD

FBI alerta sobre delincuentes que se hacen pasar por agentes de ICE para secuestrar y robar en varios estados

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos en Washington.
INMIGRACIÓN

La Corte Suprema decide revisar la norma de Trump que restringe el asilo en la frontera sur

El presidente de EEUU, Donald J. Trump. 
NARCOTRÁFICO

Aviso determinante de Trump a Maduro: puede recibir igual trato que Irán y Al Qaeda, asegura experto

Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
VOLAR CON NORMALIDAD

FAA pone fin a reducciones de vuelos y anuncia retorno a la normalidad en espacio aéreo de EEUU

Imagen referencial.
SUCESOS

Tiroteo en La Pequeña Habana deja dos adolescentes heridos