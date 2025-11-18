martes 18  de  noviembre 2025
NARCOTRÁFICO

Desarticulan red del Cártel Jalisco Nueva Generación en España con apoyo de la DEA

La Policía Nacional española desmanteló la base de operaciones de narcotráfico de la organización terrorista en el país y arrestó a 20 personas en varias zonas

Imagen de miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CORTESÍA/sipse.com)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- En una acción conjunta con la Administración de Control de Drogas de EEUU (DEA), la Policía Nacional de España atrapó a 20 supuestos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), incautó gran cantidad de droga, y desmanteló la oficina donde operaba una de las principales organizaciones del narcotráfico de México en este país, según el gobierno español.

En la operación conjunta, en cooperación con los Países Bajos y que lleva el nombre de Oyamel, los agentes policiales y antidrogas incautaron más de 1,870 kilos de cocaína procedentes de Costa Rica, 375 kilos de anfetamina, 275,000 euros en efectivo, criptomonedas por un valor de 15,000 dólares, tres armas cortas de fuego, 15 vehículos y 14 kilos de plata, se informó.

Entre los 20 detenidos, se mencionaron a “dos objetivos prioritarios” de la DEA desde hace dos años, un empresario español que se encargaba de dar soporte logístico a la “oficina” del cártel mexicano a través de compañías. Y también miembros de la Camorra Italiana, señala el reporte de la Policía Nacional.

De estos, ya 15 se encuentran en prisión.

DEA detrás de objetivos

La acción, dada a conocer este 18 de noviembre, es el resultado de trabajos de inteligencia, principalmente de EEUU, que develaron la coordinación de la poderosa red criminal en el envío de cocaína y anfetaminas procedente de Sudamérica para su posterior distribución en España y otros países europeos.

Según la Policía española, la fase operativa de la investigación se llevó a cabo en dos partes: una orientada a las detenciones de la red criminal y la otra contra los puntos clave de distribución en las provincias de Valencia y País Vasco.

Los implicados fueron detenidos en Madrid, capital española; Ávila, Bilbao, Valencia y Toledo.

Las autoridades policiales de los tres países interceptaron un cargamento procedente de Costa Rica con estupefaciente oculto en la maquinaria industrial de gran tonelaje en un contenedor marítimo, al parecer su modus operandi.

España y el narcotráfico

Para ello, la organización contaba con fincas en Toledo donde se recibía y se enviaba la maquinaria industrial, con el estupefaciente oculto, con rumbo a Italia.

En septiembre, se detectó un primer envío de cocaína que hacia el país transalpino a través de un capo de la camorra napolitana perteneciente al clan Amato-Pagano.

El 7 de noviembre pasasdo, la Policía Nacional desarticuló por primera vez una célula del Tren de Aragua, organización terrorista designada por EEUU y de origen venezolano, y arrestadas 13 personas, luego que en 2024 fue detenido un hermano del “Niño Guerrero”, líder de la organización a nivel mundial.

FUENTE: Con información de policía.es

