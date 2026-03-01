Atacan centro cultural iraní en Ecuador

El ataque al centro cultural iraní en Ecuador se produce en medio de las tensiones en el Medio Oriente

QUITO . Varias personas atacaron un centro cultural iraní en la capital de Ecuador , Quito, informó la policía el sábado.

Tras el ataque una persona resultó herida y las instalaciones dañadas. El incidente ocurrió en medio del conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel con Irán .

El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, murió en los bombardeos a Teherán, confirmaron el domingo los medios estatales, y Washington y Tel Aviv han prometido buscar un cambio de régimen en la república islámica.

Desde entonces, Irán ha tomado represalias con informes de ataques en todo el Golfo Pérsico, incluso en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, Abu Dhabi, y cerca de bases militares regionales de Estados Unidos, a medida que crece la amenaza de un conflicto regional más grande.

Una persona herida

En la capital de Ecuador, las autoridades dijeron que un grupo de personas llegó a un centro cultural iraní en un convoy de vehículos y utilizó palos, piedras y gases lacrimógenos para romper las ventanas del centro y agredir a las personas que se encontraban en el interior.

Se informó que una persona resultó herida en el ataque. No estaba claro si hubo arrestos.

"Es un acto de agresión", dijo la policía en un comunicado a los medios.

Videos compartidos en las redes sociales muestran a personas con banderas de la oposición israelí, estadounidense e iraní cerca de las instalaciones.

Se oye a una mujer gritar: "¡Fuera, asesinos, fuera, terroristas! ¡Tienen que irse de este país!".

La gente en el centro estaba rezando durante el mes sagrado musulmán del Ramadán.

FUENTE: Con información de AFP