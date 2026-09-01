martes 1  de  septiembre 2026
JUSTICIA

Ecuador aprueba la extradición a EEUU de implicado en asesinato de candidato presidencial en 2023

El ministro del Interior, John Reimberg, informó que Daniel Salcedo, vinculado al correísmo y encarcelado por corrupción, está en una lista de extraditables

El candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio, en un acto de campaña en un colegio minutos antes de su asesinato, al salir del recinto educativo en Quito,&nbsp; el miércoles 9 de agosto de 2023

El candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio, en un acto de campaña en un colegio minutos antes de su asesinato, al salir del recinto educativo en Quito,  el miércoles 9 de agosto de 2023

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Por Santiago Perales

QUITO.- El gobierno de Ecuador informó de la extradición a EEUU de Daniel Salcedo, vinculado al correísmo y quien está señalado como una de las personas investigadas por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en 2023. Este se encuentra procesado por corrupción en una cárcel de la ciudad.

"Tenemos una lista de personas que van a ser extraditadas, están dentro del proceso. Justamente el día de ayer ya fueron notificadas dos personas por parte de la Corte Nacional" de Justicia y una de ellas es Salcedo, dijo el ministro del Interior, John Reimberg, en un programa de radio.

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El funcionario fue consultado sobre si se refería a Daniel Salcedo al comentar la lista de extraditables y afirmó: "ese angelito tiene sus problemas en los Estados Unidos y va a ser también extraditado para allá".

Extradición a EEUU

Sin embargo, no detallló las razones sobre las cuales es requerido por la justicia estadounidense.

"Quizá, por decir lo bueno es que hoy día se les dice extradición y alzan la mano y quieren irse extraditados, porque no quieren estar en la Cárcel del Encuentro, lo cual me llena de orgullo", comentó al hacer referencia a la cárcel de máxima seguridad.

La extradición de nacionales, prohibida legalmente en otros países, fue aprobada por los ecuatorianos en el referendo y consulta popular del 21 de abril de 2024. Desde entonces. José Adolfo Macías, alias 'Fito', el líder máximo de Los Choneros, se convirtió en el primer extraditado a Estados Unidos en 2025, tras ser recapturado en un búnker subterráneo en la provincia costera de Manabí.

Investigado por asesinato

Salcedo es investigado en el caso del asesinato de Villavicencio junto a otros exfuncionarios del gobierno izquierdista de Rafael Correa.

Entre ellos se encuentra el exministro del Interior, José Serrano, otro de los sospechosos de estar entre los autores intelectuales del crimen y quien fue deportado el viernes desde los Estados Unidos y ahora está en la misma cárcel del Encuentro, se informó.

También están investigados el exasambleíísta correísta y antiguo cabecilla de los Latin Kings, Ronny Aleaga; el empresario Xavier Jordán, quien reside en los Estados Unidos, y tres líderes de la banda criminal Los Lobos. Entre ellos, Wilmer Chavarría ('Pipo'), considerado como máximo líder de la organización criminal, está detenido en España.

Villavicencio, político y periodista ecuatoriano, fue acribillado a tiros por sicarios colombianos cuando se retiraba de un mitin en Quito, a 11 días para la primera vuelta de las elecciones extraordinarias que terminó ganando luego el presidente Daniel Noboa.

Por ese crimen fueron condenados a prisión cinco personas como autores materiales, mientras que otros ocho implicados en el caso murieron antes del juicio, entre ellos están los siete sicarios colombianos que participaron en el asesinato, según la información.

FUENTE: Con información de EFE

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