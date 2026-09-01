EEUU lanza nuevos ataques sobre objetivos en Irán; Trump lanza advertencia al régimen

Un avión de combate F-16 de la Fuerza Aérea de EEUU sobrevuela el Medio Oriente durante una operación de patrullaje.

WASHINGTON — Las fuerzas estadounidenses lanzaron el martes ataques contra la Guardia Revolucionaria de Irán en respuesta a intentos de atacar buques comerciales y fuerzas estadounidenses, informó el ejército de Estados Unidos.

El Ejército estadounidense anunció que bombardeó este martes a Irán por segunda vez en una semana, en medio de un incremento de las tensiones en el estrecho de Ormuz y de las ofensivas iraníes contra bases estadounidenses, según informó el Comando Central de EE.UU. (Centcom).

Los ataques —que comenzaron a las 12:00 PM (16:00 GMT)— se produjeron después de "recientes intentos de agresión por parte de (la Guardia) contra embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz y contra militares estadounidenses desplegados en la región", señaló el Comando Central de Estados Unidos en X.

Today at 12 p.m. ET, U.S. forces began striking Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) targets in Iran. The strikes follow recent attempted attacks by the IRGC against commercial shipping in the Strait of Hormuz and against American service members deployed to the region. — U.S. Central Command (@CENTCOM) September 1, 2026

Trump lanza advertencia

El presidente Donald Trump advirtió a Irán que no tome represalias por los últimos bombardeos estadounidenses, o de lo contrario enfrentará ataques aún "más duros y de mayor nivel".

El mandatario dijo que los ataques de este martes cerca de Ormuz fueron en respuesta a las minas que Teherán colocó en el estrecho y al lanzamiento de misiles contra una base estadounidense en Jordania.

"Si la fallida nación de Irán toma represalias por este ataque tan justificado, será golpeada de nuevo a un nivel más duro y mucho mayor", dijo Trump en su red Truth Social.

El domingo, Estados Unidos llevó a cabo sus primeros ataques contra Irán en varias semanas, y golpeó una isla iraní en el estrecho.

Teherán respondió rápidamente con ataques a objetivos militares estadounidenses en Medio Oriente.

Washington dijo que sus fuerzas atacaron lanzacohetes iraníes en la isla de Larak para impedir que Teherán colocara minas en Ormuz.

Irán respondió con ataques de misiles y drones dirigidos contra Jordania y los Emiratos Árabes Unidos, afirmando que tenían como objetivo fuerzas estadounidenses estacionadas allí.

El presidente estadounidense, Donald Trump, prometió en ese momento golpear a Irán con dureza.

Irán amenaza

Los Guardianes de la Revolución de Irán prometieron este martes que Estados Unidos se arrepentirá de los nuevos ataques en torno al estrecho de Ormuz, aun cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió a Teherán contra cualquier represalia.

"Un severo castigo espera a los agresores; Estados Unidos se arrepentirá de sus nuevos ataques", declaró el portavoz de los Guardianes, Hosein Mohebi, en una publicación en X, después de que se escucharan explosiones en varias zonas a lo largo y al este de Ormuz.

Un aeropuerto de la provincia iraní de Kermán, en el sur del país, fue blanco este martes de un ataque estadounidense, según informó la televisión estatal de Irán.

"Un ataque del enemigo estadounidense apuntó contra el aeropuerto de Jiroft", indicó la televisión estatal iraní, sin informar sobre víctimas ni daños, después de otros bombardeos en el sur del país, cerca del estrecho de Ormuz.

Mientras el inquilino de la Casa Blanca asegura que el de hoy "no será el mayor de los ataques" perpetrados por Estados Unidos. "Hay otro aguardando su momento y, cuando concluya, quedará muy poco de la República Islámica de Irán", advirtió.

Trump ha asegurado en varias ocasiones durante los últimos meses que Washington destruyó las capacidades militaes de Irán en el marco de la ofensiva lanzada el 28 de febrero junto a Israel, a pesar de lo cual los enfrentamientos han continuado esporádicamente, incluido un intercambio de ataques en las últimas horas.

El magnate ya adelantó en declaraciones a Fox News que las fuerzas estadounidenses golpearían con dureza" a Irán por sus últimos ataques contra objetivos de Estados Unidos en Jordania y Emiratos Árabes Unidos (EAU), lanzados en respuesta a los bombardeos de Washington contra la isla de Larak, los primeros en cerca de un mes.

FUENTE: Con información de AFP / EFE / Europa Press