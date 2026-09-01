Memorando secreto permite ataques a embarcaciones de narcos en el Caribe y Pacífico, según ABC News

MIAMI.- La reanudación de ataques contra embarcaciones de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, por parte de militares estadounidenses, reactivó las críticas contra estos operativos. Sin embargo, un memorando secreto del Departamento de Justicia otorga al presidente Donald Trump amplia autoridad constitucional para ordenarlos, en aras del interés nacional, según ABC News.

La operación Lanza del Sur cambió ahora de denominación y se llama Operación Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental.

Se pensaba que los operativos en el Caribe y el Pacífico habían cesado por “falta de eficacia para reducir el flujo de drogas” a decir del senador demócrata Tim Kaine, pero una nueva ronda de ataques la semana pasada sugiere que la administración avanza con esta política que, en el transcurso de un año, tiene un saldo de 227 personas muertas, quienes según las autoridades son “narcoterroristas”.

El presidente Donald Trump afirmó que los ataques redujeron el flujo de drogas hacia el país en un 98%, cifra que, según la Casa Blanca, refleja las estadísticas de incautación de fentanilo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

Sin embargo, los críticos descartan este dato por considerarlo irrelevante, ya que los narcotraficantes a los que persiguen generalmente trafican con otros tipos de drogas, como la cocaína.

También, Joaquín Castro, representante demócrata por Texas, ha emitido un juicio similar al de Kaine y sostiene que los ataques violan las leyes de EEUU, no han logrado detener de manera significativa el narcotráfico y ponen en peligro a las fuerzas armadas estadounidenses a quienes se les ordenó realizar estos ataques.

Comando Sur dice que evolucionan esfuerzos

En un comunicado enviado a ABC News, la semana pasada, el Comando Sur de Estados Unidos, que supervisa las operaciones, afirmó que la nueva operación era "una evolución en nuestros esfuerzos más amplios" bajo la Operación Lanza del Sur, que comenzó el 2 de septiembre pasado, para combatir el tráfico de drogas ilícitas.

No está claro si los tres ataques perpetrados la semana pasada en aguas internacionales se ajustan a los mismos criterios de selección de objetivos y a la misma justificación legal que los 63 ataques anteriores, que formaban parte oficialmente de la Operación Lanza del Sur.

Sin embargo, fuentes familiarizadas con el memorando informaron a ABC News que el documento otorga al presidente y a los comandantes militares en la cadena de mando amplia autoridad para ordenar los ataques contra embarcaciones, al caracterizar a los propios buques como los objetivos militares previstos, en lugar de a las personas a bordo.

Según las fuentes, los buques, que en el memorando se consideran instalaciones y objetivos militares legítimos, tienen prioridad como parte de los esfuerzos del SOUTHCOM para combatir a los terroristas designados. Dentro del marco legal, se prevén bajas, ya que no se considera posible una opción no letal, indicaron las fuentes.

En sus comentarios públicos sobre los ataques, que generalmente han sido anunciados por el Pentágono el día X, junto con imágenes de vídeo de los ataques, la administración se ha centrado repetidamente en las personas que se encuentran en las embarcaciones, calificándolas de "narcoterroristas".

Operativos disuaden a los delincuentes

En una carta dirigida a la Casa Blanca, Kaine afirmó que creía que los ataques habían tenido como objetivo a personas que no estaban involucradas en el narcotráfico, a quienes calificó de “víctimas de asesinato”.

“Aparte del portavoz de la Casa Blanca, que suele decir que todos son narcoterroristas, creo que todos en el Pentágono saben que hay víctimas civiles”, dijo el demócrata.

En un comunicado a ABC News, un portavoz de la Casa Blanca dijo que los ataques “no solo han eliminado a los narcoterroristas, sino que también han disuadido a los delincuentes de intentar introducir drogas de contrabando en nuestro país si corren la misma suerte”.

Coordinación estrecha con aliados

Antes de los ataques de la semana pasada, que tuvieron lugar en aguas internacionales frente a las costas de Sudamérica, el operativo más reciente se había producido a finales de junio.

El Comando Sur de Estados Unidos suspendió la operación durante ocho semanas después de que varios terremotos sacudieran partes de Venezuela.

En las últimas semanas, los líderes militares han afirmado que la nueva operación se diferenciará de su predecesora en al menos dos aspectos fundamentales: implicará una coordinación más estrecha con los aliados regionales y adoptará estrategias más agresivas para frenar el flujo de drogas, incluyendo operaciones terrestres en lugares como Panamá y Ecuador, donde se permitirá a los buques de guerra estadounidenses operar desde puertos locales.

El general del Cuerpo de Marines, Francis Donovan, comandante del Comando Sur, declaró a principios de este mes que el objetivo de la Operación Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental es “llevar la lucha al enemigo”.

Los oficiales del Comando Sur (SOUTHCOM) dijeron que los ataques más recientes se basan en lo que llaman “los éxitos de la Operación Lanza del Sur, que empleó ataques cinéticos precisos y operaciones de interdicción marítima para interrumpir el tráfico ilícito y socavar las redes criminales arraigadas”.

La semana pasada, Donovan visitó Colombia y Ecuador para promover la cooperación de ambos países con la campaña antidrogas de Estados Unidos.

En un ataque el viernes por la noche, marineros e infantes de marina estadounidenses interceptaron lo que el Comando Sur (SOUTHCOM) denominó “una estación flotante de reabastecimiento de combustible” que apoyaba a una presunta organización narcoterrorista.

En coordinación con el gobierno ecuatoriano, las fuerzas estadounidenses desalojaron la embarcación de las personas a bordo, quienes “fueron escoltadas a salvo a Ecuador”, informó el SOUTHCOM en X. “Una vez desalojada, las fuerzas estadounidenses hundieron la embarcación”, agregó el comando.

Adaptación de los carteles

Mientras tanto, los carteles de la droga se han adaptado a la amenaza que supone para las embarcaciones en el mar, transportando cada vez más narcóticos mediante semisumergibles no tripulados (submarinos no tripulados que navegan de forma autónoma), según declaró un exfuncionario de inteligencia a ABC News.

Un alto funcionario estadounidense también afirmó que los carteles han comenzado a utilizar nuevas rutas de contrabando. Según el funcionario, familiarizado con la postura de los gobiernos de la región, las embarcaciones se mantienen cada vez más cerca de las fronteras terrestres, evitando las aguas internacionales donde podrían convertirse en objetivo de la campaña de ataques.

Donovan no cree que cara al futuro sea buena estrategia cesar los ataques a las embarcaciones durante su comparecencia de marzo y afirmó que las futuras operaciones de la campaña buscarían desmantelar por completo el sistema de redes de trata de personas.

El giro de las fuerzas armadas hacia los ataques terrestres se debe en parte al reconocimiento de que es solo cuestión de tiempo antes de que los carteles reinventen sus métodos para contrabandear drogas, dijo el exfuncionario de inteligencia, que está familiarizado con el alcance de la operación estadounidense.

El informe del inspector general también señala que el fentanilo, la droga más letal de Estados Unidos, no figura entre los objetivos de la campaña de ataques a embarcaciones, lo que contradice uno de los argumentos más recurrentes del presidente Trump para promover dichos ataques.

FUENTE: Con información de ABC News