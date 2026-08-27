EEUU y Colombia trasladan lucha contra el narcotráfico al Pacífico y Ecuador prepara coordinación

Jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan, y el ministro de Defensa de Colombia, Jorge Eduardo Mora. (Comando sur)

BOGOTÁ -- A la ecuación Estados Unidos con Colombia para luchar contra el narcotráfico y otras actividades del crimen organizado en el Pacífico se suma la presencia de Ecuador, que espera coordinar acciones con ambos países.

En la región de Tumaco, frontera de Colombia con Ecuador, se realizó una reunión del jefe del Comando Sur de Estados Unidos (Southcom), Francis Donovan, y el ministro de Defensa de Colombia, Jorge Eduardo Mora, para fortalecer la cooperación bilateral contra el narcotráfico y el crimen organizado en esa estratégica región del Pacífico.

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El encuentro se efectuó un día después de la llegada de Donovan a Bogotá, donde el miércoles se reunió con la nueva cúpula militar colombiana, designada por el presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella.

“Desde Tumaco, en Nariño, nos reunimos con el comandante del Comando Sur de EE.UU., GR. Francis L. Donovan, para fortalecer la cooperación en seguridad y defensa entre Colombia y Estados Unidos”, escribió Mora en X.

El Comando Sur también informó sobre la reunión y señaló que Donovan, Mora y el comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, mayor general Erick Rodríguez Aparicio, recibieron información de personal de élite sobre las operaciones que llevan a cabo las tropas colombianas contra grupos dedicados al narcotráfico y otras actividades criminales en el Pacífico sur.

“Llevando la lucha a las zonas que más la necesitan”, señaló el Comando Sur al divulgar imágenes del encuentro, en las que destacó las operaciones de las fuerzas colombianas contra las redes narcotraficantes y la importancia de la cooperación regional.

Tumaco es el foco

Tumaco constituye uno de los principales focos de atención de las autoridades colombianas por su ubicación estratégica, en la frontera con Ecuador, y por la presencia de organizaciones armadas y economías vinculadas al narcotráfico.

En julio pasado, el Ejército informó de la destrucción en una zona rural de Tumaco de un depósito con más de 700 artefactos explosivos, considerado el mayor hallado en el país este año.

La visita de Donovan ocurre además en momentos en que el Gobierno de De la Espriella busca estrechar la relación de seguridad con Washington, después del distanciamiento durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro (2022-2026).

Colombia se incorporó recientemente a la Coalición de las Américas Contra los Carteles (A3C), una iniciativa promovida por Estados Unidos para articular esfuerzos regionales contra el narcotráfico y el crimen organizado trasnacional.

El propio Comando Sur destacó que Colombia, como nuevo integrante de la coalición, es “un socio de larga data” de Estados Unidos en la lucha contra los carteles y un actor fundamental para la seguridad regional.

La reunión en Tumaco supone así el traslado al terreno de la nueva etapa de cooperación anunciada entre Bogotá y Washington, con énfasis en inteligencia, operaciones contra las bandas narcotraficantes y coordinación regional frente al crimen organizado.

Ecuador refuerza seguridad en frontera

Ante la inminencia de acciones conjuntas de EEUU y Colombia y que obligados por la presión las bandas criminales pasen a Ecuador, el país de la mitad del mundo prepara acciones coordinadas.

El ministro de la Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, informó que las operaciones se realizarán para reforzar la seguridad en la frontera norte y evitar el ingreso de grupos armados irregulares vinculados al narcotráfico.

Señaló que además que existe el riesgo de que estas organizaciones intenten desplazarse hacia territorio ecuatoriano ante la presión militar en Colombia.

Loffredo agregó que las Fuerzas Armadas ya analizan escenarios para anticiparse a esa migración y destacó que la cooperación internacional permitirá reforzar el control del cordón fronterizo. “Tenemos una oportunidad dorada”, dijo, al subrayar que Ecuador no volverá a ser santuario de grupos irregulares, sino “puede ser el cementerio” para ellos. El ministro también confirmó próximas visitas del Comando Sur de EEUU, tras operativos considerados exitosos contra Los Choneros y Los Lobos.

El secretario de Estado ecuatoriano, José julio Neira, en entrevista a Radio Sucesos explicó que la intención es que estas operaciones sean sostenidas y que los equipos cuenten con autonomía para actuar ante “blancos de oportunidad” detectados durante los patrullajes. Añadió que se busca que las unidades de Ecuador y Colombia puedan intervenir de manera conjunta, para lo cual se analiza la posibilidad de establecer mandos unificados.

Taking the fight to the areas that need it most.



In Tumaco, Colombia, #SOUTHCOM Commander Gen. Francis L. Donovan, Minister of Defense Jorge Eduardo Mora, and General Commander of the Colombian Military Forces Major General Erick Rodríguez Aparicio were briefed by elite… pic.twitter.com/byap9xwNY5 — U.S. Southern Command (@Southcom) August 27, 2026

FUENTE: Con información de EFE/UHN Plus