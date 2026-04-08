Ecuador endurece postura frente a Colombia por polémica sobre Jorge Glas

QUITO.- Ecuador llamó a consultas a su embajador en Colombia luego de las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien calificó al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas —condenado por corrupción— como un “preso político”.
El gobierno ecuatoriano llama a consultas a su embajador en Colombia y exige frenar declaraciones de Gustavo Petro que considera injerencistas
QUITO.- Ecuador llamó a consultas a su embajador en Colombia luego de las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien calificó al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas —condenado por corrupción— como un “preso político”.
La decisión fue anunciada por la canciller Gabriela Sommerfeld, quien confirmó que el embajador Arturo Félix regresaría a Quito tras la presentación de una “enérgica protesta” diplomática. Según explicó, las declaraciones de Petro vulneran el principio de no intervención en asuntos internos.
La relación bilateral atraviesa uno de sus momentos más tensos, en medio de una disputa arancelaria y crecientes diferencias en materia de seguridad fronteriza. El presidente Daniel Noboa ha cuestionado reiteradamente la gestión de Colombia frente a la guerrilla y al crimen organizado en la frontera común.
La tensión se ha intensificado además por recientes reclamos de Bogotá tras el hallazgo de un presunto artefacto explosivo en su territorio.
Sommerfeld sostuvo que las declaraciones de Petro constituyen una “provocación” y una injerencia en decisiones soberanas del Estado ecuatoriano. “Hemos tratado de mantener una vecindad cordial, pero eso no elimina la responsabilidad de exigir respeto y cooperación en materia de seguridad”, afirmó.
La Cancillería ecuatoriana rechazó lo que calificó como “falsas declaraciones” y reiteró que Glas, quien fue vice del exmandatario izquierdista Rafael Correa entre 2013 y 2017, "no es un perseguido político, sino un sentenciado por la justicia ecuatoriana tras procesos legítimos", señaló.
Por su parte, Noboa advirtió que cualquier intento de presentar el caso como persecución política constituye “un atentado contra la soberanía” del país.
En contraste, Petro ha insistido en que Glas es un “preso político” y solicitó a organismos internacionales de derechos humanos que velen por su situación.
Ecuador también exigió a Colombia fortalecer el control fronterizo y combatir con mayor eficacia el narcotráfico, en lugar de “interferir en decisiones judiciales”. Ambas naciones comparten una frontera de aproximadamente 600 kilómetros, zona clave para el tránsito de drogas.
Según datos oficiales, por territorio ecuatoriano circula cerca del 70% de la cocaína producida en Colombia y Perú, lo que ha convertido al país en un punto estratégico para el crimen organizado.
Las tensiones se producen además en un contexto de medidas económicas recíprocas: en febrero, ambos países impusieron aranceles del 30% a productos importados, profundizando el deterioro de la relación bilateral.
FUENTE: Con información de AFP/Europa Press