martes 7  de  abril 2026
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Policía de Ecuador detiene a exfutbolista de la selección por intento de robo

Christian Lara, un exinternacional con la selección de Ecuador, presuntamente conducía el vehículo en el que se trasladaban los delincuentes

El mediocampista inglés, David Beckham (izq), disputa el balón con el jugador ecuatoriano Christian Lara durante un partido entre ambas selecciones, el 25 de junio de 2006.

El mediocampista inglés, David Beckham (izq), disputa el balón con el jugador ecuatoriano Christian Lara durante un partido entre ambas selecciones, el 25 de junio de 2006.

ADRIAN DENNIS / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

QUITO.- La policía de Ecuador detuvo el martes al exseleccionado nacional Christian Lara y a otras tres personas por un intento de robo a un local comercial en Quito.

El volante ofensivo, retirado en 2018, conducía el vehículo en el que se trasladaban los delincuentes, según la policía. Tras frustrar el asalto, los uniformados incautaron tres armas, incluido un minifusil de fabricación artesanal.

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El "Diablito" Lara disputó con la Tricolor el Mundial de Alemania 2006. Ese año, Ecuador fue eliminado en los octavos de final tras caer 1-0 con Inglaterra.

Durante el operativo, los delincuentes "intentaron huir y dispararon contra los agentes, lo que generó una persecución", escribió el ministro del Interior, John Reimberg, en X.

El exjugador de 45 años no tiene antecedentes penales.

Lara jugó en los clubes ecuatorianos El Nacional y Liga de Quito, con el cual fue campeón de la Copa Sudamericana en 2009. También vistió la camiseta del colombiano Pereira y el catarí Al-Wakrah SC.

La policía trabaja para "determinar qué grado de complicidad tiene cada uno" de los detenidos y "qué grado de intervención realizaron en este local comercial", dijo el coronel Pablo Lastra.

En el robo participaron 8 personas, de las cuales cuatro escaparon.

Fallece exseleccionador de Rumanía

Mircea Lucescu, seleccionador de Rumanía hasta la semana pasada, falleció este martes debido a una crisis cardíaca, anunció en un comunicado el hospital de Bucarest en el que el DT se hallaba ingresado.

Lucescu cayó enfermo hace unos diez días durante la preparación de un amistoso ante Eslovaquia.

"El señor Mircea Lucescu fue uno de los entrenadores y jugadores de fútbol rumanos más laureados, el primero en clasificar a Rumanía para una Eurocopa, en 1984", escribió el centro médico.

Lucescu, de 80 años, fue nombrado seleccionador en agosto de 2024 con un contrato de dos años. Dirigió a los "Tricolorii" por última vez hace dos semanas, cuando Turquía apagó las esperanzas rumanas de clasificar a su primer Mundial desde 1998 (derrota 1-0) en las semifinales de la repesca europea.

Lucescu ya había dirigido a la selección rumana en los años 1980, clasificando al equipo a la Eurocopa de 1984, pero no al Mundial de México dos años después.

FUENTE: AFP

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